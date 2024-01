Rybakina e Sabalenka in semifinale. Bene Azarenka, fuori Andreeva

Giornata tiepida, per così dire, a Brisbane dove nel torneo WTA 500 i quarti di finale sono andati via fin troppo velocemente. Soprattutto dopo il match di apertura sulla Pat Rafter Arena tra Victoria Azarenka e Aljona Ostapenko è durato circa due ore e mezza.

L’ex numero 1 del mondo ha vinto una gran partita, 6-3 3-6 7-5, meritando il risultato anche per l’atteggiamento nelle fasi finali: sul 4-4 era avanti 40-0 prima di farsi recuperare, ma è riuscita non concedere palle break per salire 5-4. Così si era garantita il vantaggio di essere avanti nei passaggi conclusivi, fattore non da poco a livello mentale, e Ostapenko già molto sotto pressione nel decimo game dove ha recuperato da 0-30 si è poi spenta subito dopo, nuovamente chiamata a servire per rimanere nel match.

Sarà così derby bielorusso in semifinale, con Azarenka opposta ad Aryna Sabalenka. Sembra di rivedere qualcosa della Sabalenka del mese di gennaio 2023, delle 11 vittorie consecutive in Australia. È lunga, ma nemmeno Daria Kasatkina è riuscita a dare molto più equilibrio che nei match precedenti, se non nel secondo set quando è riuscita a trovare più profondità nel palleggio e a toglierle quel timing che potrebbe renderla devastante, facendo emergere qualche problema negli spostamenti soprattutto sul rovescio. Non è stato però sufficiente perché solo nel secondo set la numero 2 del mondo ha avuto un piccolo calo nella continuità e Daria trovava qualche punto in più:: 6-1 6-4, dopo il 6-1 6-0 di ieri contro Lin Zhu e il 6-3 6-0 contro Lucia Bronzetti all’esordio.

Tra l’altro, come faceva notare lei stessa lo scorso mese di aprile, adesso ha pure tutta la freschezza fisica a disposizione e la capacità di recupero tra una partita e l’altra, mentre già all’inizio della terra battuta nel 2023 raccontava di come le sensazioni fossero diverse. Oltretutto con la quantità di partite che aveva già alle spalle all’inizio del torneo di Stoccarda.

La seconda semifinale avrà di fronte invece Elena Rybakina e Linda Noskova. Per la kazaka altra giornata di relax dopo il 6-1 6-0 di ieri contro Elise Mertens. Avanti 4-1 nel primo set contro Anastasia Potapova ha visto la russa fermarsi per un medical time out. Aveva già la spalla destra fasciata ma sembrava far molta fatica a mettere spinta nelle gambe tanto che il suo servizio, oltre a essere scomposto, era divenuto quasi senza salto. Nel giro di due game, Potapova è giunta al ritiro. E forse l’unica mezza sorpresa è giunta dalla battaglia tra teenager perché non ci sarà Mirra Andreeva, data per (largamente, forse troppo) favorita contro Noskova. La ceca invece, già finalista nella prima settimana del 2023 ad Adelaide, torneo anche quello di livello WTA 500, ha superato la giovane russa per 7-5 6-3 con una prestazione in crescendo, uscita vincitrice dal testa a testa di fine primo set dove c’era forse un po’ troppa tensione nel braccio delle due e ci furono quattro break consecutivi dal 3-2 al 5-4. Noskova ha cancellato gli affanni nel delicato game sul 5-5 e ha poi preso il break decisivo.

Nel secondo parziale è stato tutto più lineare, con Noskova tranquillizzatasi dal vantaggio e da un immediato break recuperato che al servizio non ha concesso più di una manciata di punti dall’1-1 al 6-3, strappando invece la battuta sul 3-2. Buona partita nel complesso per la classe 2004, che se non altro salva buona parte dei punti che aveva in uscita dal proprio ranking in questa settimana e dovrebbe rimanere non troppo distante dalla top-50.

Risultati

[1] A. Sabalenka b. [5] D. Kasatkina 6-1 6-4

[8] V. Azarenka b. [3] A. Ostapenko 6-3 3-6 7-5

L. Noskova b. M. Andreeva 7-5 6-3

[2] E. Rybakina b. [11] A. Potapova 6-1 ritiro

