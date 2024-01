Rybakina continua a vincere, anche Ostapenko e Pegula ai quarti

Si è allineato ai quarti di finale il tabellone del WTA 500 di Adelaide, a pochi giorni dal via dell’Australian Open. Elena Rybakina, malgrado la settimana piena di successi a Brisbane, non ha voluto rinunciare a presentarsi in South Australia: vincere fa sempre bene, soprattutto quando serve giocare avendo avuto diversi intoppi nella seconda parte del 2023, e in via teorica più punti si collezionano più si può gestire la pesante cambiale da -1300 che arriverà con lo Slam di Melbourne.

La numero 1 del seeding, impegnata nell’ultimo match in sessione serale, si è imposta 6-3 7-5 contro Cristina Bucsa e affronterà ora Ekaterina Alexandrova, che con un duplice 6-4 si è liberata della connazionale Veronika Kudermetova. Un risultato che potrebbe essere abbastanza significativo, per Aljona Ostapenko. La lettone, impostasi 6-4 5-7 6-4 contro Caroline Garcia, potrebbe aver colto il successo che le era sfuggito almeno altre due volte negli ultimi anni per riportarla in top-10 per la prima volta dal 23 settembre 2018.

Ostapenko, al prossimo turno, affronterà Marta Kostyuk, impostasi a sua volta 6-2 3-6 6-4 contro Taylor Townsend. L’unico dubbio è sulle condizioni di Aljona che ha sentito tirare il muscolo della coscia sinistra dopo un inizio anno abbastanza impegnativo in cui finora ha quasi sempre giocato tra singolare e doppio (ad Adelaide, lei e Lyudmyla Kichenok hanno ricevuto oggi un walkover a favore qualificandosi per la semifinale). Non aveva una faccia troppo contenta, a fine gara, soprattutto perché c’è uno Slam che comincia tra tre giorni, e dove avrà 430 punti in uscita dai quarti di finale ottenuti lo scorso anno: se è vero che al 99% ritroverà la top-10 nel prossimo aggiornamento della classifica di singolare, è anche vero che rischia di essere un passaggio molto breve.

Nella parte bassa ha fatto il suo esordio Jessica Pegula, numero 2 del seeding, che per la terza partita di fila del suo 2024 ha mostrato qualche incertezza di troppo e dopo la sconfitta contro Katie Boulter e una vittoria non facile contro Ajla Tomljanovic si è imposta soltanto 4-6 6-3 6-3 contro Bernarda Pera, in tabellone come lucky loser. Domani affronterà Anastasia Pavlyuchenkova, vittoriosa in rimonta contro Katerina Siniakova per 3-6 6-3 6-2. L’ultimo quarto di finale vedrà Daria Kasatkina opposta a Laura Siegemund, con la russa che ha recuperato da 5-7 0-4 30-40 per vincere 5-7 6-4 7-5 contro Anna Kalinskaya mentre la tedesca si è imposta 6-4 7-5 contro Ana Bogdan.

Risultati

[1] E. Rybakina b. [LL] C. Bucsa 6-3 7-5

E. Alexandrova b. [8] V. Kudermetova 6-4 6-4

M. Kostyuk b. [LL] T. Townsend 6-2 3-6 6-4

[6] A. Ostapenko b. C. Garcia 6-4 5-7 6-4

[SE] L. Siegemund b. [LL] A. Bogdan 6-4 7-5

D. Kasatkina b. A. Kalinskaya 5-7 6-4 7-5

[Q] A. Pavlyuchenkova b. K. Siniakova 3-6 6-3 6-2

[2] J. Pegula b. [LL] B. Pera 4-6 6-3 6-3

Dalla stessa categoria