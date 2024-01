Paolini sconfitta ad Adelaide, fuori la rientrante Badosa

Jasmine Paolini è stata eliminata al primo turno del WTA 500 di Adelaide e non ci sarà, così, la sfida di prestigio per lei contro Elena Rybakina, recente campionessa del WTA 500 di Brisbane.

La toscana, reduce da una United Cup un po’ amara, è stata battuta 6-3 6-3 all’esordio dalla lucky loser Cristina Bucsa, che dunque dovrebbe afrontare ora la numero 1 del seeding dopo il bye ricevuto dalla stessa Rybakina.

Lucky loser, nel vero senso della parola, anche Bernarda Pera che dopo essere stata ripescata dalle qualificazioni (si sono cancellate poco prima del via Ajla Tomljanovic, Angelique Kerber e Anastasia Potapova) ha battuto in rimonta Paula Badosa per 3-6 6-2 6-3. Era il match di rientro della spagnola, alla prima in campo da Wimbledon e, in generale, dai vari problemi alla schiena che l’hanno bloccata da inizio maggio. Badosa, ex numero 2 del mondo e ora scesa al numero 74, era in tabellone con una wild-card e dopo un buon primo set come già visto per altre colleghe ripartite dopo una lunga assenza, è mancata la costanza del ritmo nell’arco della partita intera. Potrà forse migliorare con qualche giorno di allenamento in più prima di Melbourne e lei essere catalogabile come possibile mina vagante soprattutto nella prima settimana, però anche per lei ci sarà un lavoro lungo da fare.

Tra gli altri risultati, Anna Kalinskaya ha battuto la numero 4 del seeding Barbora Krejcikova 7-5 3-6 7-5 mentre Anastasia Pavlyuchenkova ha superato Beatriz Haddad Maia, numero 5 del tabellone, 6-3 6-4.

