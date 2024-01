Ostapenko in finale ad Adelaide, con lei una fortunata Kasatkina

Aljona Ostapenko centra la prima finale stagionale appena al secondo torneo disputato, fatto più unico che raro per una giocatrice abituata a partenze abbastanza lente e che già nel 2023, con i quarti di finale all’Australian Open, aveva un po’ sorpreso.

Stavolta la lettone, già reduce da un buon quarto di finale a Brisbane, si è spinta fino all’ultimo atto del WTA 500 di Adelaide, superando 6-2 7-6(3) un dimessa Ekaterina Alexandrova, forse anche vittima di qualche dolore dal punto di vista fisico per le tante volte in cui cercava di rilassare i muscoli e guardava un po’ sconsolata il suo angolo.

Dopo un primo set dominato, la numero 12 del mondo ha pasticciato un po’ all’inizio del secondo lasciando alla russa l’allungo per il 4-2. Alexandrova però non ha chiuso il set col servizio a disposizione, e Ostapenko è così rientrata pienamente in gioco e nel tie-break ha guidato il punteggio fino all’ultimo punto, ottenuto con un doppio fallo dell’avversaria.

La finale, la quindicesima della sua carriera, verrà disputata contro Daria Kasatkina, che ha potuto beneficiare di un secondo forfait a proprio favore dopo quello di Laura Siegemund nei quarti. La russa è arrivata infatti fino alla finale con il ritiro qualche ora prima del via di Jessica Pegula, che ha citato un virus gastrointestinale. Daria riesce così a confermare la finale (persa) del 2023, mettendo altri punti gratuiti in cascina.

Le due, Ostapenko e Kasatkina, si erano già trovate l’una contro l’altra in finale: era il torneo di Charleston del 2017, quando la russa si impose per 6-3 6-1.

