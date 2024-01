Gauff torna in finale ad Auckland. Svitolina, vittoria tra le fatiche

Le numero 1 e numero 2 del seeding hanno raggiunto la finale nel WTA 250 di Auckland, con Coco Gauff che cercherà di difendere il titolo ottenuto nel 2023 avendo di fronte Elina Svitolina, al suo debutto assoluto invece in Nuova Zelanda.

Una finale che gli organizzatori volevano dal momento del sorteggio, soprattutto con la disparità enorme che c’è stata tra la parte alta e la parte bassa del tabellone, e che sperano di proporre domani dopo che Svitolina ha avuto una giornata abbastanza delicata. Dopo le battaglie contro Caroline Wozniacki ed Emma Raducanu ne è arrivata una anche oggi contro Wang Xiyu, battuta soltanto 2-6 6-4 6-3 e dopo una partita dove ha avuto bisogno più volte del trainer in campo per un problema al piede patito nei primi istanti di gara.

Un medical time out iniziale, un primo set dominato dalla cinese, poi dal secondo tanto equilibrio con Wang che non riusciva a chiudere i conti e Svitolina che reggeva, pur non dando l’impressione di essere troppo affetta da dolori, lei che era già una fasciatura importante nella zona della caviglia. Preso il secondo set al decimo game, Elina è stata nuovamente visitata dal trainer per un controllo e nel terzo set, anche con l’adrenalina in corpo, è riuscita a emergere vittoriosa evitando che la cinese potesse riavvicinarsi ulteriormente dopo non aver chiuso col servizio a disposizione sul 5-1.

In finale, sperando per lei che qualsiasi cosa fosse possa essere gestita come ha fatto oggi, troverà Gauff che invece ha avuto un cammino veramente agevole. 6-4 6-1 all’esordio contro Claire Liu, 6-3 6-0 al secondo contro Brenda Fruhvirtova, 6-1 6-1 ai quarti contro Varvara Gracheva e 6-3 6-1 oggi contro Emma Navarro. Sarà grande favorita anche domani.

Dalla stessa categoria