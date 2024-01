Cocciaretto, incredibile sconfitta. Male anche Trevisan

Elisabetta Cocciaretto, lo scorso anno finalista nel WTA 250 di Hobart, è riuscita a perdere una partita incredibile e dolorosissima al primo turno dell’edizione 2024 e purtroppo perderà tanto terreno in classifica. Oltre a questo, però, c’è un match dove conduceva 6-0 4-0, 5-2 e servizio, con match point, e poi ancora 5-3 al set decisivo.

Non ha funzionato nulla in quei momenti, contro Yulia Putintseva invisibile in campo nei primi 45 minuti di gioco e poi sempre più agguerrita. La kazaka, alla fine, si è imposta 0-6 7-6(4) 7-5 in maniera quasi difficile da spiegare, perché Elisabetta non aveva mai avuto un black out di questo genere prima, e oggi è stata in balia totale del momento tra tensione e nervi anche dettati dall’atteggiamento dell’avversaria, non nuova a giocare molto a livello mentale per mandare “fuori fase” le avversarie e inoltrarsi in partite quasi senza logica.

Sconfitta pesante anche per Martina Trevisan, arresasi 6-3 6-3 contro la lucky loser Viktoriya Tomova, capace di sfruttare soltanto una delle 12 palle break avute e rimanendo ancora a zero in stagione.

Il bilancio delle italiane, in vista dell’Australian Open, langue: solo Jasmine Paolini in United Cup, e Lucia Bronzetti a Brisbane, hanno saputo vincere una partita (a testa). Per il resto, solo sconfitte.

Dalla stessa categoria