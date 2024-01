Bronzetti senza fortuna a Hobart, Mertens vince all’esordio

Lucia Bronzetti non è riuscita a passare il primo turno nel WTA 250 di Hobart, dove era opposta alla numero 3 del seeding Lin Zhu. La cinese, che a breve dovrà difendere l’ottavo di finale raggiunto all’Australian Open del 2023, si è imposta 7-5 6-1 dilagando dopo un primo set molto equilibrato.

Sarà domani, invece, l’esordio delle altre due italiane in tabellone: Elisabetta Cocciaretto, opposta alla qualificata Yulia Putintseva, e Martina Trevisan, che affronterà invece la lucky loser Viktoriya Tomova. Sono ben 3 le ‘LL’ presenti nel tabellone dopo i ritiri di Linda Noskova, Rebeca Masarova e Xiyu Wang: oltre alla bulgara, sono state ripescate Nadia Podoroska e Linda Fruhvirtova, lei però già sconfitta in tre set contro Arantxa Rus.

Tra gli altri risultati, buon inizio per la numero 1 del seeding Elise Mertens, che si è imposta 6-2 6-3 contro Danielle Collins. Bi-campionessa del torneo in Tasmania tra 2017 e 2018, la belga affronterà ora Anna Karolina Schmiedlova, che ha vinto un match rocambolesco contro Camila Osorio per 1-6 7-6(4) 7-5 dopo essere stata indietro 1-6 1-3, con la colombiana che ha servito per il match sul 5-4 nel secondo parziale ed è stata avanti 5-1 nel set decisivo e avendo sciupato un match point in quel settimo game, al servizio.

