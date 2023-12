WTA Brisbane: Osaka pesca Korpatsch, Sabalenka guida il draw. Tre italiane al via

1° QUARTO DI TABELLONE

[1] A. Sabalenka vs bye

L. Bronzetti vs A. Krueger

[Q] vs D. Collins

bye vs [15] L. Zhu

[9] M. Linette vs bye

C. Bucsa vs G. Minnen

A. Bogdan vs M. Kostyuk

bye vs [5] D. Kasatkina

2° QUARTO DI TABELLONE

[3] A. Ostapenko vs bye

P. Stearns vs C. Giorgi

[WC] N. Osaka vs T. Korpatsch

bye vs [16] Ka. Pliskova

[12] A. Kalinina vs bye

[Q] vs C. Burel

A. Kalinskaya vs B. Pera

bye vs [8] V. Azarenka

3° QUARTO DI TABELLONE

[7] E. Alexandrova vs bye

[Q] vs V. Tomova

L. Noskova vs [Q]

bye vs [10] S. Cirstea

[14] S. Kenin vs bye

A. Rodionova vs M. Trevisan

D. Shnaider vs M. Andreeva

bye vs [4] L. Samsonova

4° QUARTO DI TABELLONE

[6] V. Kudermetova vs bye

A. K. Schmiedlova vs C. Dolehide

[WC] D. Saville vs [Q]

bye vs [11] A. Potapova

[13] E. Mertens vs bye

K. Siniakova vs S. Stephens

[WC] K. Birrell vs [Q]

bye vs [2] E. Rybakina

Dalla stessa categoria