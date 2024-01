WTA Brisbane: Giorgi al secondo turno. Male Trevisan

Nel giorno dopo il suo trentaduesimo compleanno, Camila Giorgi supera il primo turno del WTA 500 di Brisbane con una vittoria in rimonta ai danni di Peyton Stearns.

Buona partita dell’azzurra, che ha saputo cambiare passo dal secondo parziale trovando quasi subito quella fiducia e precisione che era mancata per tutto il primo set, chiudendo 5-7 6-2 6-3 e approdando al secondo turno, dove affronterà la testa di serie numero 3 Aljona Ostapenko.

Fondamentale, per la marchigiana, non finire sotto di un break già a inizio secondo parziale, quando ha salvato tre chance e ha colto subito l’occasione per allungare a sua volta. Un altro 15-40 salvato sul 3-1 si tramutava poi in nuovo break a favore e, sebbene la chiusura del set non sia stata efficace sul 5-1, un altro game vinto in risposta chiudeva la pratica pareggiando i conti. Nel set decisivo infine, per quanto Stearns abbia subito trovato un break di vantaggio, Camila ha replicato dilagando fino al 4-1 a proprio favore, chiudendo con discreto agio sul 5-3.

La sua è una zona tanto interessante quanto pericolosa. Detto della lettone al prossimo turno, con i precedenti sul 2-2 (ben tre incontri su erba) anche se l’ultimo è arrivato con un ritiro della campionessa del Roland Garros 2017, un eventuale approdo al terzo potrebbe voler dire sfidare magari la rientrante Naomi Osaka, opposta al primo turno contro Tamara Korpatsch e (in caso) che sfiderebbe poi Karolina Pliskova.

Brutta sconfitta invece per Martina Trevisan, costretta a subire un netto 6-3 6-2 contro Arina Rodionova. Per l’australiana, che ha terminato il 2023 come numero 1 del proprio paese al femminile ma comunque fuori dalla top-100, si è trattato della prima vittoria contro una top-50 negli ultimi quattro anni. L’azzurra è sembrata da subito in grande affanno, malgrado un break che la teneva avanti nel punteggio fino al 3-1, e da quando Rodionova ha saputo rompere la difesa italiana ha preso il largo, vincendo addirittura 11 degli ultimi 13 game giocati.

La terza italiana in gara nel Queensland è Lucia Bronzetti, che giocherà lunedì 1 gennaio alle 2 di notte ora italiana contro Ashlyn Krueger. La vincente sarà la prima avversaria di Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding.

Dalla stessa categoria