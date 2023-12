WTA Auckland: subito Wozniacki-Svitolina, Pavlyuchenkova per Anisimova

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] C. Gauff vs C. Liu

A. Blinkova vs [Q]

[Q] vs [Q]

[Q] vs [8] V. Gracheva

2° QUARTO DEL TABELLONE

[4] E. Navarro vs L. Fruhvirtova

E. Avanesyan vs M. Barry

Y. Yuan vs K. Day

R. Masarova vs [7] P. Martic

3° QUARTO DEL TABELLONE

[6] Xinyu Wang vs Y. Putintseva

J. Cristian vs Xiyu Wang

D. Parry vs E. Bektas

[Q] vs [3] L. Tsurenko

4° QUARTO DEL TABELLONE

[5] M. Bouzkova vs M. Frech

A. Anisimova vs A. Pavlyuchenkova

[Q] vs E. Raducanu

C. Wozniacki vs [2] E. Svitolina

Dalla stessa categoria