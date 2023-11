Solo problemi: una tempesta ferma Sabalenka-Swiatek, finale spostata a lunedì

Non c’è pace, e non ci sarà probabilmente nemmeno nella giornata di domenica, alle WTA Finals. Il torneo di Cancun è arrivato nella fase clou e sono decuplicati i problemi, già tanti, con le condizioni climatiche via via sempre più insistenti e impossibili.

Le immagini televisive poi divenute virali sui social media rendono un quadro di grande imbarazzo per quello che sarebbe l’evento principale della stagione femminile e, dopo essere riusciti in qualche modo a finire il Round Robin per il singolare, ora siamo dietro a rinvii su rinvii.

Il tabellone di doppio deve ancora completare l’ultima partita di un girone, con Jessica Pegula e Coco Gauff impegnate nel match che potrebbe dar loro la qualificazione alle semifinali, nel frattempo per Pegula è già arrivata la qualificazione alla finale in singolare. Contro chi, però, non si sa. Il match tra Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, clou della settimana, è stato iniziato dalle due sotto un grande vento e dopo un quarto d’ora è arrivata la prima pioggia. Hanno pure giocato un paio di punti perché ancora era tutto apparentemente leggero, poi la bielorussa ha detto ‘basta’. Il punteggio era 2-1 per la polacca e 30-30 sul servizio della numero 1 del mondo, in un match fin lì fatto di tanti errori in risposta di entrambe e le uniche occasioni per Sabalenka salvate da Swiatek sull’1-1: prima un ace provvidenziale al centro sul 15-30, poi un tentativo di aggressione su una risposta di Iga finito abbondantemente lungo. Tanti errori provocati dal vento, coi dritti di Swiatek che si allungavano fuori e dritti di Aryna che prendevano ulteriore velocità.

Fermatesi, hanno dovuto attendere a bordo campo sotto l’acqua. In due diversi momenti a distanza di una decina di minuti è parso si potesse anche riprendere e tutto dopo una mezz’ora era quasi pronto, ma lì è arrivato lo scroscio più forte e pesante che ha fatto correre tutti via in fretta dal campo. E ora la situazione è tragica, sportivamente parlando: Pegula, unica ad aver quasi sempre goduto di condizioni non impossibili, è in finale in singolare ma può potenzialmente giocare tre partite domani; le altre devono tornare in campo domani e giocare per qualificarsi alla finale di lunedì.

La nuova programmazione prevede infatti che domenica si giochino quattro match di doppio e uno di singolare.

alle 12:30 (18:30 in Italia): Coco Gauff/Jessica Pegula vs Laura Siegemund/Vera Zvonareva, sospesa sul 6-3 1-1 Gauff/Pegula

alle 13:00 (19:00 in Italia): Gabriela Dabrowski/Erin Routliffe vs Nichole Melichar Martinez/Ellen Perez, semifinale

a seguire: seconda semifinale di doppio

alle 16:30 (22:30 in Italia): Aryna Sabalenka vs Iga Swiatek, sospesa sul 2-1 Swiatek, semifinale di singolare

alle 19:00 (1:00 in Italia): finale di doppio

Il nuovo orario della finale di singolare è stato ufficializzato per lunedì alle 16:30 ora locale, le 22:30 in Italia. Non state troppo certi che gli orari domenicali filino lisci viste le previsioni.

