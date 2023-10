WTA, Paolini salva 4 match point e batte Garcia: è ai quarti a Zhengzhou

Reduce dalla solida settimana a Pechino e avvicinatasi fino a essere un solo punto distante dalla top-30, Jasmine Paolini compie un altro bel piazzamento arrivando tra le migliori otto di un tabellone WTA 500, a Zhengzhou. Per arrivarci, poi, ha vinto una gran battaglia contro Caroline Garcia cancellando quattro match point in una delle sue rimonte probabilmente più belle della stagione.

3-6 6-4 7-5 il punteggio finale nella sfida contro la transalpina, in top-5 fino a qualche settimana fa e che ora sta perdendo un po’ di terreno ma era reduce a sua volta da una buona settimana Pechino, dove soltanto Iga Swiatek (in tre set) l’aveva fermata nei quarti di finale. L’azzurra, numero 31 del mondo, non aveva mai battuto la transalpina in quattro precedenti confronti e oggi si è superata diventando quasi inscalfibile al servizio dopo un primo parziale complicato e chiuso con tre break consecutivi subiti, dove Garcia ha rotto gli indugi sul 2-2 giocando un ottimo game in risposta e prendendo il comando delle operazioni con un nuovo break sul 3-3.

Nel secondo set la toscana ha però cambiato passo, diventando molto più efficace perché ha trovato maggiormente la possibilità di avanzare e mettere i piedi dentro al campo. Subito tre chance di break avute su cui però Garcia si è salvata, cosa che invece non ha fatto sul 3-3. E nel terzo, servendo per seconda, ha compiuto Jasmine un vero capolavoro nelle fasi conclusive dove sembrava destinata a soccombere. Sul 4-5, al servizio, è scivolata indietro 0-40 e se su due match point si è tirata fuori col servizio, sul terzo ha lavorato molto bene lo scambio. Un quarto match point e di nuovo l’azzurra molto brava a non concedere alcuna occasione a Garcia di poter entrare nello scambio. Caroline ha pagato duramente il contraccolpo, giocando male alla battuta sul 5-5 e non riuscendo a sua volta a risalire da 0-40 si è vista breakkare nel momento chiave e non capitalizzare in risposta malgrado si fosse trovata due volte avanti di un punto.

Paolini, così, affronterà ora la vincente tra Liudmila Samsonova e Tatjana Maria che si affronteranno nella giornata di giovedì quando tornerà in campo pure Lucia Bronzetti, opposta a Ons Jabeur, numero 4 del seeding.

