WTA Finals: Swiatek ritrova Gauff, Sabalenka con Rybakina e Pegula

Si è tenuto nella serata messicana di Cancun il sorteggio dei due gironi delle WTA Finals, ultimo appuntamento del circuito femminile nel 2023 con le migliori otto protagoniste al via.

Sarà l’ultimo teatro del confronto tra Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, ancora in lotta per il numero 1 del mondo, ma sarà anche l’esordio in questo torneo per Elena Rybakina e Marketa Vondrousova, le ultime due campionesse di Wimbledon. Seconda apparizione invece per Jessica Pegula, Coco Gauff e Ons Jabeur. L’ultima, Maria Sakkari, è invece “l’intrusa” avendo staccato il ticket solo per sostituire l’infortunata Karolina Muchova, costretta a rimandare il suo debutto.

Il torneo è in programma da domenica 29 ottobre a domenica 5 novembre, con i gironi di Round Robin dal 29 al 3 e che dopo il sorteggio sono i seguenti:

Gruppo Mahahual

1 Aryna Sabalenka

4 Elena Rybakina

5 Jessica Pegula

8 Maria Sakkari

Gruppo Maya Ka’an

2 Iga Swiatek

3 Coco Gauff

5 Marketa Vondrousova

7 Ons Jabeur

Domenica cominceranno le giocatrici del Gruppo Mahahual, con Elena Rybakina contro Jessica Pegula seguite da Aryna Sabalenka e Maria Sakkari. Lunedì invece sarà la volta di Iga Swiatek contro Marketa Vondrousova e a chiudere Coco Gauff contro Ons Jabeur.

Dalla stessa categoria