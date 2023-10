Swiatek o Sabalenka: gli scenari per il numero 1 WTA di fine anno

Un duello nel duello, con la possibilità che si trovino di fronte già in semifinale. Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, come tutto il 2023 fin qui, saranno impegnate in un duello (per il momento a distanza) su chi uscirà dalle WTA Finals di Cancun col numero 1 del mondo tra le mani, e questa volta il risultato varrà doppio perché ci sarà il trofeo di leader di fine anno.

L’ultima battaglia del 2023 avrà luogo nel torneo conclusivo assegnato ora alla località turistica messicana che ha alzato il sipario col sorteggio che vede la bielorussa in un girone con Elena Rybakina (bilancio nei confronti diretti in stagione: 2-1 per la kazaka), Jessica Pegula (4-1 per la bielorussa, le due non si affrontano dalle Finals dello scorso anno) e Maria Sakkari (6-3 per la numero 1 del mondo, 2-0 in stagione). La polacca, invece, affronterà Coco Gauff (8-1 i precedenti, 3-1 nel 2023), Marketa Vondrousova (2-0, 1-0 in stagione) e Ons Jabeur (4-2, 1-0 fin qui quest anno).

I meccanismi delle Finals sono diversi da ogni altro torneo della stagione, col Round Robin e la possibilità di avanzare anche malgrado una o due sconfitte e soprattutto la garanzia di avere garantiti 125 punti ranking per partita (250 per la vittoria). Con un distacco di 630 punti tra le due, 375 che possono entrare a Sabalenka pur facendo 0/3 nel girone e 1500 punti al massimo conquistabili, per Swiatek a prescindere serve un grande risultato e vedere poi cosa succede dall’altra parte.

Vediamo gli scenari

1. Sabalenka 0 vinte/3 perse nel girone: Swiatek deve vincere il titolo oppure raggiungere la finale con un 3/0 nel girone

2. Sabalenka 1 vinta/2 perse nel girone: Swiatek deve vincere il titolo

3. Sabalenka 2 vinte/1 persa nel girone: Swiatek deve vincere il titolo con almeno due vittorie nel girone

4. Sabalenka 3 vinte/0 perse nel girone: Swiatek deve vincere il titolo senza perdere nemmeno una partita nel girone

Le opzioni 3 e 4 prevedono Swiatek vincente senza affrontare Sabalenka in finale

Se Sabalenka fa finale dopo aver ottenuto almeno 2 vittorie nel girone (2/1 o 3/0) è numero 1 al di là di ogni risultato di Swiatek

1. Swiatek perde una partita del girone (2/1): Sabalenka conquista il numero 1 con un 3/0 nel girone o raggiungendo la finale

2. Swiatek perde due partite del girone (1/2): Sabalenka conquista il numero 1 con un 2/1 nel girone

