Paolini batte Bronzetti: semifinale a Monastir. Fuori Stefanini

[1] J. Paolini b. [6] L. Bronzetti 7-5 7-6(3)

Nuova semifinale nel 2023 per Jasmine Paolini, che fresca di top-30 ha messo in piedi un’altra convincente settimana stavolta in Tunisia, a Monastir, raggiungendo le migliori quattro del WTA 250 locale. Dopo i successi contro Alizé Cornet all’esordio e Petra Marcinko negli ottavi, la toscana si è imposta oggi nel derby contro Lucia Bronzetti per 7-5 7-6(3).

Una partita molto intensa, ben giocata, che potrebbe anche dare buone indicazioni a Tathiana Garbin in vista delle Finals di Billie Jean King Cup in programma tra tre settimane a Siviglia perché la numero 1 italiana e la connazionale hanno mostrato entrambe di valere la chiamata assieme alle compagne Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini.

Jasmine ha vinto una sfida di lotta, con ben 10 break complessivi e la romagnola che ha avuto occasioni sia sul finale del primo che del secondo parziale. Nel set di apertura Lucia ha reagito a un immediato break di ritardo ed è rimasta spalla a spalla con la toscana fin quando sul 5-6 non ha colto la palla del tie-break calando un po’ nell’incisività dei colpi e subendo il break decisivo.

Nel secondo parziale Paolini è salita subito in cattedra col dritto ma Bronzetti ha risposto “presente” e sul 5-5 ha ottenuto il break che l’ha portata a servire per arrivare al set decisivo, con un’avversaria che è parsa un po’ calata fisicamente (è reduce dalla semifinale a Zhengzhou la scorsa settimana) ma di nuovo Lucia si è inceppata, cominciando male il dodicesimo game e non riuscendo a risalire dallo 0-40. Al tie-break, la numero 30 del mondo è scattata subito sul 5-0 mettendo un’ipoteca sul risultato finale chiudendo al terzo match point.

Nel match di domani Paolini affronterà Lesia Tsurenko, che ha sconfitto 6-3 6-2 Nuria Parrizas Diaz. Nell’altra semifinale non ci sarà Lucrezia Stefanini, sconfitta 6-3 6-1 da Clara Burel che troverà invece Elise Mertens (6-3 6-2 contro Mai Hontama).

Dalla stessa categoria