Muchova infortunata, niente WTA Finals. Entra Sakkari

Karolina Muchova è costretta a mettere fine alla sua stagione con anticipo rispetto alle previsioni. La ceca ha annunciato infatti che non sarà al via delle WTA Finals di Cancun per un infortunio al polso, l’ennesimo della sua carriera, lasciando così il posto a Maria Sakkari, nona nella Race e prima “riserva” del torneo.

Tennista sfortunata se ce n’è una, Muchova era riuscita a entrare in top-10 e a qualificarsi per le WTA Finals in una stagione dove partendo da fuori dalle prime 150 era riuscita a compiere passi avanti enormi con la prima finale Slam raggiunta al Roland Garros, la prima finale ‘1000’ a Cincinnati e una nuova semifinale Slam allo US Open.

“Festeggia” così la greca, che ha salvato la sua stagione soltanto a settembre con la vittoria nel WTA 1000 di Guadalajara pur vincendo tre delle cinque partite contro tenniste fuori dalla top-100, ma che con quei 900 punti si è garantita di superare il folto gruppo di giocatrici tra 10 e 15 piazzandosi al numero 9 e cancellando quella conferenza stampa al termine dello US Open dove, sconsolata, sembrava non trovare una via d’uscita al lungo momento no che l’aveva spinta a tre sconfitte consecutive ai primi turni Slam (tra cui proprio contro Muchova a Parigi) e a tornare a vincere un titolo dopo oltre quattro anni.

Rifacendo dunque l’elenco delle giocatrici attese al via nella kermesse messicana:

1. Aryna Sabalenka

2. Iga Swiatek

3. Coco Gauff

4. Elena Rybakina

5. Jessica Pegula

6. Marketa Vondrousova

7. Ons Jabeur

8. Maria Sakkari

Dalla stessa categoria