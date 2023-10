WTA: Trevisan in semifinale a Hong Kong, sfiderà Siniakova

Non è mai troppo presto per certi traguardi e così Martina Trevisan, pur con una semifinale e un quarto di finale Slam al Roland Garros, all’alba dei 30 anni ha colto il primo approdo tra le migliori quattro in un torneo WTA sul cemento.

La toscana, di scena questa settimana a Hong Kong come numero 6 del seeding, è riuscita oggi a sconfiggere Elise Mertens, numero 3, col netto punteggio di 6-4 6-3 giocando una partita molto attenta e dove è stata serenamente superiore alla belga per gran parte del tempo. Una Mertens che già al secondo turno era parsa un po’ sotto tono in un’annata comunque abbastanza opaca per lei, e oggi non ha saputo alzare il livello quel tanto che ci voleva per evitare errori e passività nello scambio.

Trevisan è ora l’ultima testa di serie rimasta e affronterà Katerina Siniakova. La ceca ha sconfitto nel match conclusivo di giornata Anastasia Pavlyuchenkova per 7-6(1) 6-4. La semifinale nella parte alta invece vedrà di fronte Anna Blinkova e Leylah Fernandez. Per la canadese si tratta della prima volta tra le migliori quattro di un torneo dal WTA 250 di Monterrey del 2022, evento poi vinto in finale contro Camila Osorio. Oggi ha superato Linda Fruhvirtova 7-6(2) 6-3. Blinkova invece si è imposta 7-6(3) 6-3 contro Sara Sorribes Tormo.

