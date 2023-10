Gauff, terza semifinale di fila: sfiderà Swiatek. Sakkari, brusca frenata

Sarà Coco Gauff l’avversaria in semifinale di Iga Swiatek, in una sfida che si riproporrà per la quarta volta nel 2023 e che sta diventando una discreta costante nei grandi tornei. Semifinale a Roma nel 2021, finale al Roland Garros 2022, semifinale a Dubai (WTA 1000) nel 2023, quarti di finale al Roland Garros 2023, semifinale a Cincinnati a metà agosto. Oltre a un match nel Round Robin delle WTA Finals 2022.

Non son mai sfide banali, malgrado poi Gauff abbia impiegato molto tempo per prendersi il primo successo sulla rivale, col 6-2 6-7 6-4 dello scorso ‘1000’ in Ohio. Swiatek ha sfruttato, in questo match-up, la differenza tra fiducia, convinzione e differenza sul lato destro, nelle prime 6 partite, mentre proprio nell’ultimo precedente quel fattore è girato abbastanza con gli stessi fattori ma a favore della giovane statunitense, rinata dopo la pausa tra Wimbledon e la stagione sul cemento nordamericano.

Era una Swiatek in fase di rodaggio dopo il richiamo di preparazione post-Wimbledon e la freschezza atletica di Coco quel giorno fu abbastanza evidente. Ora siamo in una fase nuova: per Gauff ci sono 16 vittorie consecutive, l’ultima il netto 6-2 6-4 contro Maria Sakkari in un’altra partita vinta di testa, prima che di gioco. Molto buona la sua fase difensiva, con una solidità da fondo campo che forzavano la greca a dover sempre fare qualcosa in più, trovando vere soluzioni soltanto in maniera molto altalenante. Non poteva avere speranze, Maria, che è scivolata subito sotto 0-4 prima di buttarsi via nel secondo parziale con un pessimo turno di battuta sul 2-2. In un momento dove Gauff concede molto poco, serviva una qualità ben più alta della recente vincitrice di Guadalajara.

Per Sakkari la situazione si complica anche in ottica Finals. La sconfitta odierna la lascia a circa 400 punti dal terzetto composto da Ons Jabeur, Marketa Vondrousova e Karolina Muchova, con sole due settimane ancora di tornei e di fatto il WTA 500 di Zhengzhou come ultimo evento dove raccogliere punti importanti, al via lunedì prossimo. Se vuole cercare l’ultimo assalto, quella è la via. Gauff invece si concederà domani un’altra semifinale ‘1000’ dopo Cincinnati, la terza consecutiva dopo lo US Open e la quarta in cinque tornei a partire da Washington. La sua stagione è davvero cambiata di colpo.

Nell’altro quarto di finale, è Liudmila Samsonova ad avere la meglio contro Aljona Ostapenko, con la lettone mai in partita fin dai primi punti e sconfitta con un netto 6-3 6-2. Alla seconda semifinale in un 1000 in stagione, l’italo-russa sfiderà Elena Rybakina, vincitrice ai danni di Aryna Sabalenka per 7-5 6-2.

Risultati

[5] E. Rybakina b. [1] A. Sabalenka 7-5 6-2

L. Samsonova b. [13] A. Ostapenko 6-3 6-2

[3] C. Gauff b. [8] M. Sakkari 6-2 6-4

[2] I. Swiatek b. [9] C. Garcia 6-7(8) 7-6(5) 6-1

