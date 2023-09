Trevisan super: battuta Jabeur, nuovo quarto di finale in un 1000 a Guadalajara

Martina Trevisan è di nuovo in un quarto di finale in un torneo WTA 1000. Dopo l’exploit di fine marzo a Miami, la toscana si è ripetuta ancora una volta sul cemento nordamericano col traguardo delle migliori otto raggiunto anche a Guadalajara, Messico. Un risultato che, tra l’altro, dovrebbe garantirle il ritorno in top-50.

Nella nottata italiana, Martina ha superato in rimonta Ons Jabeur, numero 1 del seeding e numero 7 del mondo, vincendo 6-7(4) 7-5 6-3 dopo essere stata a due punti dalla sconfitta nel finale del secondo set. Una vittoria arrivata in una partita durissima, spettacolare solo a tratti e molto fisica, con la tunisina che ha ceduto fisicamente per prima patendo alla fine i tanti infortuni del recente periodo in una serata resa ancor più complicata dall’umidità al 75%.

L’azzurra, che ha perso il primo set malgrado sei set point annullati tra 4-5 e 5-6, ha continuato a stare concentrata e a rendere sempre molto difficile la vita a un’avversaria con poca freddezza e capacità di resistere prima di forzare il colpo. Malgrado ciò, Jabeur ha avuto la chance di chiudere la partita sul 5-4 30-0 e lì il braccio ha un po’ tremato anche grazie a un’azzurra che non ha mai lasciato un solo punto. È arrivato il controbreak e, per Trevisan, l’allungo fino al 7-5 che voleva dire a quel punto grandi probabilità di vittoria visti i binari su cui la sfida era rimasta e quante (poche) energie sarebbero rimaste alla tunisina, che di fatti nel terzo set è andata via via spegnendosi.

In questo ‘1000’, che dicevamo essere molto particolare per l’assenza di tante big (solo 8 top-20 al via, 2 top-10) la situazione ora è molto interessante. Di fatto, la prossima avversaria per Trevisan è Caroline Dolehide, statunitense classe 1998 che fin qui a parte un buon torneo a Indian Wells nel 2018 (portò al terzo set Simona Halep) ha fatto molta fatica. Qui, come tante tenniste “nelle retrovie” ha trovato la settimana di grandi soddisfazioni vincendo al debutto contro Peyton Stearns in tre tie-break, poi superando ancora in tre set Sachia Vickery, e infine ieri battendo addirittura 6-1 6-2 la numero 8 del seeding Ekaterina Alexandrova.

La vincente di questa sfida troverà in semifinale una tra Leylah Fernandez e Sofia Kenin. La canadese ha battuto 6-2 6-3 Emma Navarro, giustiziera al turno precedente di Madison Keys, mentre la statunitense ha superato Aljona Ostapenko 6-4 7-5.

Nella parte bassa non c’è stata gloria per Camila Giorgi. Opposta alla seconda testa di serie, Maria Sakkari, la maceratese è stata sconfitta con un doppio 6-2 6-2 e la greca troverà ai quarti di finale un’altra sorpresa di questo tabellone: Emiliana Arango, che dunque replica il miglior risultato in carriera in termini di tabellone WTA (i quarti di finale nel WTA 250 di Bogota nel 2018, ma lo fa in un torneo di valore enormemente più grande. Torneo molto importante per la colombiana, classe 2000, che sembrava potersi approcciare alla top-100 ormai diversi anni fa prima di subire infortuni piuttosto gravi come anche la rottura del legamento crociato. Qui a Guadalajara ha battuto in serie: Anastasia Potapova al primo turno, Sloane Stephens al secondo e Taylor Townsend ora in una partita dove è stata spesso sotto nel punteggio e ha finito per chiudere 7-5 1-6 6-4 rientrando da 2-5 nel primo parziale e 2-4 0-30 nel terzo.

L’ultimo quarto di finale vedrà di fronte Victoria Azarenka e Caroline Garcia. La bielorussa ha sconfitto 6-2 6-1 la numero 7 del seeding Veronika Kudermetova mentre la francese ha superato 7-5 6-4 Haley Baptiste.

Risultati

M. Trevisan b. [1] O. Jabeur 6-7(4) 7-5 6-3

C. Dolehide b. [8] E. Alexandrova 6-1 6-2

L. Fernandez b. E. Navarro 6-3 6-2

S. Kenin b. [6] A. Ostapenko 6-4 7-5

[3] C. Garcia b. H. Baptiste 7-5 6-4

[10] V. Azarenka b. [7] V. Kudermetova 6-2 6-1

E. Arango b. T. Townsend 7-5 1-6 6-4

[2] M. Sakkari b. C. Giorgi 6-2 6-2

