Sakkari chiude la carriera di Doi, Pavlyuchenkova ai quarti

Maria Sakkari, dopo il bye di cui ha goduto al primo turno, ha conquistato abbastanza agilmente i quarti di finale nel WTA 500 di Tokyo rimanendo così in serie positiva dopo la vittoria nel WTA 1000 di Guadalajara della scorsa settimana.

Per la greca oggi non c’è stato particolare segnale di stanchezza, anche se il match in sé non è stato particolarmente probante. Misaki Doi, sua rivale, è sì partita dalle qualificazioni vincendo anche il primo turno nel main draw contro Petra Martic, ma non aveva il livello per darle davvero fastidio. Tra l’altro, la veterana giapponese era all’ultimo torneo della carriera dopo aver annunciato il ritiro proprio al termine di questa settimana durante lo scorso agosto, a causa di continui problemi alla schiena.

Un 6-3 6-1 agevole, per la numero 4 del seeding, che ha portato la greca tra le migliori otto del torneo giapponese dove affronterà Caroline Garcia, vincitrice 6-4 6-3 contro Anhelina Kalinina. L’altro quarto di finale della parte bassa vedrà Daria Kasatkina (6-4 6-4 contro la lucky loser Despina Papamichail) opposta a Jessica Pegula, numero 2 del seeding.

In alto, oltre a Iga Swiatek contro Veronika Kudermetova ci sarà Anastasia Pavlyuchenkova (vincitrice 6-3 4-6 6-0 contro Linda Noskova) a sfidare Ekaterina Alexandrova.

