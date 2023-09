Pechino: Trevisan e Cocciaretto subito ko, Bronzetti non passa le qualificazioni

Non ci sono buone notizie per i colori italiani da Pechino, dove si è aperto oggi l’ultimo WTA 1000 della stagione, perché nessuna delle tre azzurre impegnate ha trovato il successo tra tabellone principale e qualificazioni.

Nel main draw, Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan sono state sconfitte rispettivamente da Marta Kostyuk e Tatjana Maria. La marchigiana aveva vinto il primo parziale per 6-1 salvo poi uscire battuta 1-6 6-3 6-4. Match che si è equilibrato dopo il set di apertura, svoltato a favore dell’ucraina dopo un lungo game vinto sul 3-2 nel secondo parziale e ha dato il là al pareggio e in quello conclusivo, con Cocciaretto che rientrava da 1-3 a 3-3, si è poi deciso sul 5-4 per la numero 45 del mondo, che ha vinto quattro punti consecutivi dal 30-0 per chiudere la partita.

La toscana invece ha perso 6-3 7-6(2) contro la veterana tedesca Maria, ex signora Malek, che l’ha annebbiata con i suoi slice continui di dritto e rovescio dominando il primo set e scappando nel secondo. Non ha chiuso sul 5-4 e sul 6-5 malgrado il servizio a disposizione, con tanti errori e tensione da entrambe le parti, ma ha dominato il tie-break andando avanti 6-1 e raccogliendo il punto decisivo su un doppio fallo dell’azzurra.

Nelle qualificazioni, invece, non c’è stata gloria per Bronzetti che è stata sconfitta 6-3 5-7 6-4 contro Ashlyn Krueger.

