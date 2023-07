Wimbledon: bene Djokovic, facile Medvedev. Soffre ma vince Tsitsipas

Djokovic timbra il cartellino e batte in modalità impiegato d’ufficio l’australiano Thompson, che fa il suo in maniera eccellente ma si sa che contro il serbo non basta: 6-3 7-6 7-5 per Nole che dopo 2 ore e mezza approda al terzo turno (l’unico insieme a Sinner) dove aspetta il vincente tra Wawrinka ed Etcheverry, sfida rinviata a domani.

Il match del giorno, la sfida tra rovesci ad una mano tra Thiem e Tsitsipas, non delude le aspettative: si ripartiva con l’austriaco sopra per un set e si è finiti al tie break del quinto. Nel gioco decisivo il greco gioca davvero un bel tennis (un paio di volèe davvero pregevoli) e sfrutta un paio di incertezze fatali dell’austriaco, di cui una sul match point decisivo, che danno la possibilità al greco di chiudere con un passante di dritto vincente lungolinea: al terzo match point, Stefanos chiude il match e si qualifica per il secondo turno che giocherà domani contro sir Andy Murray (terzo match sul centrale). Buoni segnali per Dominic, che punterà tanto sui tornei su terra battuta che si giocheranno nelle prossime settimane.

Esordio vincente per Medvedev che batte Fery, wild cald locale, senza troppi patemi: 7-5 6-4 6-3 e qualificazione al secondo turno dove affronterà Mannarino che lo ha sconfitto poche settimane fa ad Hertogenbosch.

Fritz completa la rimonta iniziata lunedì con Hanfmann e chiude per 6-3 il quinto set: domani affronterà Ymer. Altra rimonta vincente la firma Shapovalov che oggi ripartiva sotto di un set: 6-4 6-2 6-2 e pratica Albot archiviata in maniera più semplice di quanto non si pensasse dopo il primo spezzone di partita giocato lunedì. Al prossimo turno il canadese, sempre molto atteso dal grande pubblico specialmente su erba, giocherà con il francese Barrere che ha sconfitto Harris in 4 set.

Vincono per 3 set a 0 Dimitrov, Tiafoe e Rune: fa piacere segnalare il ritorno alla vittoria di Milos Raonic (quattro anni esatti dall’ultima vittoria su questi campi) che sconfigge in 4 set l’austriaco Novak dopo aver perso il primo set al tie break. Al secondo turno affronterà Paul, che ha disposto facilmente del giapponese Mochizuki. Soffre, si fa recuperare due set, ma vince al quinto set Ben Shelton che batte il sempre ostico Taro Daniel.

Prova di maturità importante dell’americano che domani affronterà il vincente del match tra Cressy e Djere.

Cadono, a sorpresa, Korda sconfitto in 4 set dal redivivo Vesely (sceso sotto la 500esima posizione Atp) che aveva già impensierito a Parigi Stefanos Tsitsipas, Bautista rimontato e sconfitto al quinto da Safiullin e Coric che, dopo aver rimontato due set di svantaggio all’argentino Pella, perde per 6-1 il set decisivo.

