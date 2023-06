Ostapenko: primo titolo nel 2023, battuta Krejcikova in finale a Birmingham

Aljona Ostapenko porta a casa il sesto titolo WTA della carriera, il primo del 2023, con una settimana di buon valore a Birmingham e aggiudicandosi così il secondo torneo su erba dopo aver vinto a Eastborune nel 2021.

La lettone si è imposta nel WTA 250 inglese vincendo proprio in finale la prima partita della sua settimana in due set, sconfiggendo la numero 1 del seeding Barbora Krejcikova 7-6(8) 6-4. Una partita gestita piuttosto bene finché gli attimi finali non l’hanno fatta un po’ barcollare, ma ha cancellato la rimonta della ceca da 1-5 a 4-5 vincendo gli ultimi tre punti al servizio dal 15-30 e chiudendo il match con un dritto lungolinea vincente.

C’è stato tanto equilibrio in campo nel primo parziale, con nessuna delle due (e questa è abbastanza una sorpresa) capace di breakkare l’avversaria, e nel tie-break si sono visti i punti migliori con la numero 2 del tabellone che ha avuto la meglio soltanto al diciottesimo punto giocato. Come prevedibile, il grande sforzo che entrambe hanno messo ha prodotto un secondo parziale più scarico, dove Ostapenko gestiva bene i propri turni al servizio mentre la ceca era costantemente in difficoltà. Solo sotto 1-5 Krejcikova ha avuto una piccola reazione, non arrendendosi e tenendo un game al servizio importante soprattutto a livello psicologico, malgrado le sei parità da affrontare.

Direttasi al cambio campo, lei era ancora “viva” mentre Aljona doveva chiuderla e la tensione si è fatta sentire, con due brutti game persi dalla ex numero 5 del mondo che hanno portato Barbora sul 4-5 e bella carica ad attaccare ancor di più in risposta. Non c’è stato un bell’inizio di game per la lettone, al secondo tentativo di chiudere la finale, ma sul 15-30 ha trovato una provvidenziale prima palla sulla riga centrale e sul 30-30, malgrado la seconda da servire, ha difeso la risposta giocando col rovescio molto profonda e centrale. Sul match point, infine, ha gestito bene i cambi di ritmo dell’avversaria.

Una settimana abbastanza rocambolesca, per lei, perché nei turni precedenti ha avuto spesso delle situazioni pericolanti perdendo male il secondo set sia contro Linda Noskova all’esordio sia contro Venus Williams nel secondo turno (dove aveva avuto anche match point sul 5-3, in risposta), ma nei quarti di finale ha ribaltato una partita che sembrava persa contro Magdalena Frech, dove era sotto addirittura 4-6 0-4 e due chance dello 0-5 per la polacca. In semifinale, altra vittoria da un set di ritardo contro Anastasia Potapova.

Per Krejcikova, che di contro aveva avuto un percorso molto più lineare, si può comunque celebrare un rientro in top-10 dopo circa un anno e le prime soddisfazioni da un paio di mesi a questa parte, mettendosi da parte soprattutto una stagione sulla terra rossa davvero povera di sorrisi. Non per nulla, Barbora nel suo discorso finale ha tenuto a ringraziare in particolar modo il fisioterapista, elogiando il lavoro fatto nell’ultimo periodo per correggere qualcosa.

Risultati di [2] Aljona Ostapenko nel torneo

R1: b. Linda Noskova 6-2 5-7 6-1

R2: b. [WC] Venus Williams 6-3 5-7 6-3

QF: b. [Q] Magdalena Frech 4-6 7-5 6-2

SF: b. [4] Anastasia Potapova 5-7 6-2 6-4

F: b. [1] Barbora Krejcikova 7-6(8) 6-4

