WTA Madrid: Trevisan si smarrisce sul più bello, Pegula va ai quarti e trova Kudermetova

[3] J. Pegula b. [18] M. Trevisan 6-3 2-6 6-3

[12] V. Kudermetova b. [8] D. Kasatkina 7-5 1-6 7-6(2)

Martina Trevisan viene eliminata agli ottavi di finale del WTA 1000 di Madrid, sconfitta dopo una battaglia di tre set contro la numero 3 del mondo Jessica Pegula. Un risultato che lascia molto amaro in bocca alla toscana, riemersa bene dopo il primo set e con l’inerzia a favore fino alla metà del set decisivo quando ha smarrito tutto nel testa a testa che ha di fatto segnato la partita.

6-3 2-6 6-3 il punteggio che ha premiato la statunitense, finalista qui un anno fa e che fino a ora non aveva mai fatto vedere prestazioni veramente convincenti sia all’esordio contro Magdalena Frech sia al terzo turno contro Marie Bouzkova. Nemmeno oggi è stata davvero efficace, con un calo molto importante nel rendimento nel secondo parziale, ma il vero pregio è stato quello di ritrovarsi nella fase più delicata della partita per lei quando subiva l’aggressività dell’azzurra e la varietà dei colpi.

Martina aveva un grande vantaggio nell’adattamento alla superficie e a un certo punto sembrava poter davvero fare il colpaccio. Se nella fase finale del primo set ha smarrito il servizio, con Pegula invece molto efficace, la situazione si è completamente capovolta. Jessica è crollata nel rendimento al servizio, nei colpi da fondo, nell’atteggiamento generale quasi compassato e dimesso. Martina volava in risposta, non era molto continua ma dal 3-2 ha cambiato definitivamente passo grazie soprattutto al dritto e all’intensità generale.

Il problema, per lei, è stato che dal 2-1 in suo favore nel set decisivo ha smesso o quasi di vincere punti importanti. Pegula ha ricominciato a “fare gioco”, colpendo anzitutto il rovescio con maggiore spinta e precisione. Martina le faceva male con le smorzate, ma a un certo punto ha cominciato un po’ ad abusarne ed è passato anche l’effetto sorpresa. Sul 2-2, un po’ a sorpresa, un immediato 0-40 per la numero 3 del seeding ch eha colito alla seconda col dritto incrociato. Non è stato il momento decisivo perché Trevisan è salita a sua volta 0-40 e, pur dovendo aspettare una quarta chance ha trovato il varco con una super difesa in slice di dritto. A quel punto però è completamente mancata, perché pur risalendo da 0-30 ha tentato un nuovo drop sul 30-30 e Pegula ci è arrivata bene chiudendo col rovescio incrociato e, sulla palla del nuovo break, l’azzurra ha commesso il terzo doppio fallo della sua partita.

Pegula, avanti ancora, ha trovato un gran game al servizio per il 5-3 e alla fine la resistenza di Trevisan è finita, con un ultimo turno di battuta dove è andata sotto grazie ai dritti della statunitense e sul 30-40 ha concluso la sua partita con un quarto doppio fallo.

Ai quarti di finale Pegula affronterà Veronika Kudermetova, emersa da una battaglia di quasi tre ore contro la connazionale Daria Kasatkina. 7-5 1-6 7-6(2) il punteggio conclusivo, con la numero 12 del seeding che nel terzo set ha sì sprecato un break di vantaggio facendosi riprendere sul 4-4 ma che nelle fasi conclusive e cariche di tensione ha cancellato due match point all’avversaria e dall’1-2 nel tie-break ha vinto gli ultimi sei punti.