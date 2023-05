WTA Madrid: Sakkari vince la lunga battaglia contro Begu, in semifinale avrà Sabalenka

[9] M. Sakkari b. [31] I. C. Begu 6-7(3) 6-4 6-2

Nuova semifinale per Maria Sakkari, la ventesima nelle ultime due stagioni e mezzo per la greca che parlando solamente del 2023 ha bissato l’approdo tra le migliori quattro a Indian Wells ripetendosi nel WTA 1000 di Madrid. Proprio come in California, giovedì avrà di fronte a sé Aryna Sabalenka, numero 2 del seeding.

Non è stata però una giornata molto facile per Sakkari, costretta a rimanere in campo quasi tre ore per piegare la resistenza di Irina Camelia Begu, sconfitta soltanto 6-7(3) 6-4 6-2.

Partita non particolarmente bella da vedere, soprattutto perché spesso la numero 9 del seeding non riusciva a far sua la situazione facendo valere il proprio peso e le proprie qualità. Per circa due set la greca ha faticato da matti, arrabbiandosi spesso, sbattendo la racchetta contro la suola delle scarpe, causando errori abbastanza banali e mancando la chiusura in game chiave.

Nel primo set è andata tre volte indietro di un break. Nelle prime due circostanze pur recuperando non è mai riuscita a mettere il naso avanti nel punteggio. Verso fine parziale è riuscita a risalire da 3-5 a 5-5, ma ha buttato alle ortiche un nuovo turno di servizio con un doppio fallo sulla palla break. È riuscita quantomeno ad arrivare al tie-break, ma dal 3-2 in suo favore non ha più vinto un punto e dopo quasi 80 minuti era costretta alla rimonta. Si è salvata, alla fine, vincendo più col fisico che col gioco, approfittando del calo sostanziale che un set comunque molto duro aveva provocato nell’avversaria, sistematicamente in affanno al servizio dal secondo set in avanti e che soltanto con un mezzo recupero da 2-5 a 4-5 aveva poi messo un attimo da parte.

Sakkari, pur lontana da una versione convincente, ha concluso la partita col doppio break per il 5-2 e servizio nel set decisivo. Servirà ben altro livello giovedì contro Sabalenka, ma intanto è al giocatrice al pari di Iga Swiatek con più apparizioni in semifinale dal 2021 a oggi. L’unico problema, che sembra un po’ collegato alle situazioni di questa sera, sta nella incapacità fin qui di prendere finalmente le occasioni che si presentano, tanto che di queste 20 semifinali nessuna si è materializzata in titolo finale mentre sono ben 12 quelli della polacca.