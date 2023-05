Strasburgo, Svitolina già a segno: primo titolo WTA da mamma

Elina Svitolina, rientrata nel circuito WTA meno di due mesi fa, ha già messo le mani sul suo primo titolo. Il trofeo numero 17 arriva da Strasburgo, dove aveva già vinto nel 2020 e dove è stata ammessa con una wild-card.

L’ucraina si è imposta nel WTA 250 francese battendo in finale Anna Blinkova col punteggio di 6-2 6-3 e completando una settimana di buon valore dove ha battuto in successione: Louisa Chirico, proveniente dalle qualificazioni; Varvara Gracheva, nei quarti di finale; Clara Burel, in semifinale e oggi Blinkova. Inoltre ha ricevuto un bye al secondo turno da Erin Routliffe, neozelandese che è praticamente solo presente in doppio ma qui si era aggiunta al tabellone di qualificazioni per coprire dei posti mancanti (può succede quando ci sono diversi ritiri) e dopo aver vinto una partita ha perso nel turno finale, venendo però ripescata al posto di Elise Mertens, inizialmente inserita nel main draw come numero 2 del seeding. Tutto ciò ha creato un importante buco nella parte bassa del tabellone e Svitolina ha approfittato al meglio dell’opportunità.

È il primo titolo da mamma per Svitolina, che nel discorso di premiazione ha voluto ricordare la propria terra, l’Ucraina, martoriata dalla guerra in corso dichiarando anche che l’intero prize money alle associazioni che si occupano dei bambini ucraini.

Risultati di Elina Svitolina

R1: b. [Q] Louisa Chirico 6-4 7-6(3)

R2: b. [LL] E. Routliffe walkover

QF: b. [6] Varvara Gracheva 6-3 6-4

SF: b. Clara Burel 4-6 7-5 6-3

F: b. Anna Blinkova 6-2 6-3

Dalla stessa categoria