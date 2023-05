Roma: Rybakina, vittoria pesante. Ai quarti di finale anche Kudermetova

Ci sono vittorie che possono sembrare facili, o scontate.

Quella di Elena Rybakina oggi, negli ottavi del WTA 1000 di Roma contro Marketa Vondrousova, non rientrerebbe probabilmente in nessuna delle due casistiche.

A livello di ranking parliamo in questo momento di due giocatrici con molta distanza tra loro. A livello di risultati puri in stagione il divario è ancor più ampio. Però siamo al Foro Italico, su una terra che quest anno sembra anche un po’ più lenta del solito, e la kazaka su questi terreni in teoria dovrebbe fare molta fatica negli spostamenti. La si è vista abbastanza in affanno contro Jasmine Paolini nel match d’esordio, non propriamente centrata nemmeno in quei pochi punti giocati contro Anna Kalinskaya ieri prima che la russa si facesse male.

Invece, eccola servire un netto punteggio di 6-3 6-3. Tutt’altro che facile, per tanti diversi momenti di difficoltà avuti, ma che ha avuto la bravura di rendere così.

La numero 7 del seeding, messa un po’ da parte nelle ultime settimane rispetto a Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, è tornata dal fastidio alla schiena e pur senza brillare a pieno è ai quarti di finale per la prima volta in carriera in un ‘1000’ sul rosso. Il risultato è veramente pesante per lei, per il morale e la crescita che sta emergendo in questo 2023. Oggi si è imposta con una partita di grande attenzione nei momenti cruciali perché era partita con un break di ritardo ma ha subito girato copione con quattro game consecutivi. Vondrousova, che per caratterisitche e livello mostrato fino a oggi sembrava la mina vagante della parte alta del tabellone (un bel lusso quando si ha già un quarto di finale qui e una finale al Roland Garros) è partita con troppa sufficienza al servizio. L’aver perso punti sulle prime due smorzate giocate le ha messo un po’ paura perché per essere il “suo” colpo preferito da lì è stato completamente abbandonato.

All’apparenza Rybakina non sembra così agile quando si sposta, ma nei fatti la kazaka ha spesso neutralizzato le trame della ceca. Poi, ai momenti davvero importanti, ci ha pensato il suo servizio: un 15-40 recuperato sul 4-2, addirittura cinque punti consecutivi dal 5-3 0-40. Marketa non ha avuto vere chance in queste cinque occasioni, ma non è mai stata nemmeno aggressiva in risposta. È mancato qualcosa, e in questo vortice ci si è messo un break immediato in apertura di secondo set. Avanti 6-3 1-0 e servizio, Rybakina ha cominciato a dominare coi suoi colpi da fondo. In quel caso, al suo ritmo, tutti i possibili problemi venivano cancellati. Colpendo sempre meglio è salita fino al 4-0, ma nel momento in cui Vondrousova è riuscita a giocare una smorzata e a portare a casa il punto col colpo successivo di colpo tutto è tornato molto in equilibrio.

Tre game consecutivi per Marketa riaprivano una partita che sembrava quasi chiusa e anzi Rybakina ha dovuto affidarsi ancora al servizio per cancellare le chance di 4-4. Perfetta in quei casi, ed è una vera ancora di salvezza per lei poter contare su un colpo così letale, con cui oggi ha fatto solo due ace ma ha spesso segnato l’andamento dello scambio. Sul 5-3, poi, Elena è riuscita al secondo match point a mettere la parola fine alla partita, evitandosi ulteriori pericoli. E adesso aspetta, perché se stasera Swiatek dovesse imporsi contro Donna Vekic ci sarà il terzo confronto tra le due in stagione. La kazaka è avanti 2-0, ma entrambi i match si sono giocati sul cemento.

Altri incontri

Si sono delineati i quarti di finale della parte bassa del tabellone. Da un lato si sfideranno la numero 11 del seeding Veronika Kudermetova contro la numero 22 Qinwen Zheng, dall’altra la numero 12 Beatriz Haddad Maia troverà la numero 30 Anhelina Kalinina.

Kudermetova si è imposta molto nettamente contro Marie Bouzkova, sconfitta con un doppio 6-2. Un 6-3 6-3 invece è bastato ad Haddad Maia per fermare la corsa di Camila Osorio. Al terzo set, invece, le vittorie di Zheng (6-4 3-6 6-1 contro Xiyu Wang) e Kalinina (2-6 6-2 6-4 contro Madison Keys).

Risultati

[1] I. Swiatek vs [21] D. Vekic

[7] E. Rybakina b. M. Vondrousova 6-3 63-

P. Badosa vs K. Muchova

[20] A. Ostapenko vs [8] D. Kasatkina

[11] V. Kudermetova b. [29] M. Bouzkova 6-2 6-2

[22] Q. Zheng b. Xiyu Wang 6-4 3-6 6-1

[12] B. Haddad Maia b. [Q] C. Osorio 6-3 6-3

[30] A. Kalinina b. [19] M. Keys 2-6 6-2 6-4

