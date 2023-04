WTA Stoccarda: Swiatek, rientro vincente. Potapova batte ancora Gauff. Rybakina si ritira

Iga Swiatek, un mese dopo. È passato tanto dall’ultima volta in campo della polacca, arrivata a Stoccarda dopo una pausa più lunga del previsto causa un problema di salute dovuto a un’infezione batterica rimediata tra Doha e Dubai.

La numero 1 del mondo ha messo piede sulla sua superficie preferita e l’esordio a Stoccarda, da campionessa in carica, è stato relativamente tranquillo.

Swiatek si è imposta infatti 6-1 6-4 contro Zheng Qinwen, tennista cinese numero 25 del mondo che le aveva sempre dato filo da torcere nei due precedenti confronti diretti ma che ha mostrato difficoltà per buona parte del match ad adattarsi alla velocità di Iga su una superficie che si è mostrata molto diversa, alla prova della verità, rispetto anche solo alla terra rossa parigina.

Numerosi gli errori gratuiti, soprattutto col rovescio, frutto di appoggi non perfetti e la qualità che aveva costantemente Swiatek nel puntare agli angoli, soprattutto stretti, fruttava abbastanza errori non forzati da prendere abbastanza tranquillamente la fase centrale della partita. Non aveva cominciato benissimo, con una percentuale di prime palle sotto al 50%, ma la precisione c’era e sul 2-0 ha chiuso un game riapertosi da 40-15 tornando nei momenti delicati a muovere la cinese e lasciar andare il proprio dritto. Sul 3-1, poi, ha salvato il turno di battuta dal 15-30 con i primi servizi non risposti della sua partita, gli stessi che l’aiuteranno poi anche sul 5-1, dallo stesso punteggio nel game.

La cinese, sull’1-4, ha perso ancora la battuta e stavolta il rendimento è stato disastroso con i primi veri errori in serie, gli stessi che la condanneranno al break subito nel primo game al servizio e poi ancora una brutta serie sul 3-2 Swiatek, nel secondo set. Iga era in gestione, ma non aveva “ucciso” la partita. non aveva preso uno 0-30 sul 3-1, è stata 15-30 sul 4-2 con un rovescio lungolinea sfuggito lungo sul 30-30. E così al primo momento delicato ha subito il break. Le è girato tutto storto, perché sulla palla del 5-3 ha messo in campo una buona prima al corpo ma Zheng si è fatta spazio per colpire profonda di dritto. Sulla parità ha messo in affanno la cinese, sul rovescio, che però ha trovato un tracciante incrociato chiamato fuori dal giudice di linea e corretto dalla giudice di sedia, che ha immediatamente dato il punto. Swiatek contestava la decisione di non far ripetere il punto, ma sembrava avere torto perché quel colpo era distante dalla sua portata. Sulla palla break, la prima concessa, Iga è stata costretta a una nuova seconda su cui Zheng è entrata bene col rovescio, facendo malissimo col cambio di dritto in lungolinea.

Sul 4-4 poteva aprirsi una nuova situazione, ma Swiatek ha innalzato di tanto la qualità della risposta e prima ha solo sfiorato lo 0-40 con una palla di rovescio finita appena larga (la terza chiamata contro di lei di pochi millimetri in pochi punti giocati) e sul 30-30 si procurava la prima chance di un nuovo break. Zheng ha giocato molto bene qui, altrettanto sulla seconda concessa, ma non ha chiuso nelle due occasioni avute: prima una smorzata larga di poco, poi ha forzato troppo su una traiettoria alta della polacca. Alla quarta parità, la numero 1 del mondo è salita prepotentemente in cattedra con due ottime risposte ad altrettante prime facendo un nuovo break e andando a servire per il match dove tre ottime prime palle le hanno dato la vittoria. Domani, nei quarti di finale, avrà Karolina Pliskova che si è imposta in precedenza 6-2 6-7(5) 7-6(4) contro Donna Vekic. L’unico precedente ufficiale tra le due è il 6-0 6-0 della finale di Roma 2021. Stoccarda è una terra diversa e le due si sono pure allenate assieme la scorsa domenica, chissà che non cambi qualcosa.

Tra le altre partite, Anastasia Potapova ha battuto per la seconda volta consecutiva Coco Gauff. Tantissimi errori di dritto per l’americana, 35 gratuiti solo con quel colpo, e non c’era assolutamente modo di fare partita così. 6-2 6-3 per la russa, che attende nei quarti di finale la vincente tra Caroline Garcia e Tatjana Maria. Finisce male invece il cammino di Elena Rybakina, costretta al ritiro a inizio di secondo set per dolori alla parte bassa della schiena quando era sotto 1-6 1-3 contro Beatriz Haddad Maia, che è così ai quarti di finale con due partite vinte via ritiro: questa e quella all’esordio contro Martina Trevisan.

Risultati

[1] I. Swiatek b. Q. Zheng 6-1 6-4

Ka. Pliskova b. D. Vekic 6-2 6-7(5) 7-6(4)

B. Haddad Maia vs [7] E. Rybakina

A. Potapova b. [6] C. Gauff 6-2 6-3

[WC] T. Maria vs [4] C. Garcia