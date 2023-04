WTA Stoccarda: Swiatek difende il titolo, ben 9 top-10 al via. Trevisan, esordio contro Haddad Maia

È solo un WTA 500, ma Stoccarda per gli appasionati del circuito femminile rappresenta una sorta di piccolo Masters.

La Porsche Arena è da sempre trafficata da ottime giocatrici, l’Albo d’Oro è di grande valore: vuoi per il montepremi, per il trattamento che l’organizzazione offre alle giocatrici, ma anche perché alla vincitrice andrà, guarda un po’, una Porsche.

Così quest anno sono ben nove le top-10 che prenderanno il via, l’unica assente è Jessica Pegula anche per scelta di riprendersi dopo aver giocato tanto negli ultimi due mesi e aver speso l’ultimo weekend in Florida per la sfida di Billie Jean King Cup vinta, agevolmente, dagli Stati Uniti contro l’Austria. Iga Swiatek torna in scena dopo un mese di stop e si prepara alla difesa del quarto titolo consecutivo vinto nel 2022. È l’esordio per lei sulla superficie che tanto ama, ma è anche una ripartenza alla ricerca delle vecchie consuetidini: da capire se avrà modo e tempo di farlo qui. Non sarà affatto semplice.

1° QUARTO DEL TABELLONE

[1] I. Swiatek vs bye

Q. Zheng vs [Q]

E. Alexandrova vs D. Vekic

Ka. Pliskova vs [8] M. Sakkari

2° QUARTO DEL TABELLONE

[3] O. Jabeur vs bye

A. Ostapenko vs [WC] E. Raducanu

M. Trevisan vs B. Haddad Maia

[WC] J. Niemeier vs [7] E. Rybakina

3° QUARTO DEL TABELLONE

[6] C. Gauff vs V. Kudermetova

P. Kvitova vs A. Potapova

[WC] T. Maria vs [Q]

[4] C. Garcia vs bye

4° QUARTO DEL TABELLONE

[8] D. Kasatkina vs P. Badosa

[Q] vs [Q]

B. Krejcikova vs L. Samsonova

[2] A. Sabalenka vs bye