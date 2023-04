WTA Madrid, italiane: Giorgi si ritira. Fuori Errani, Paolini e Bronzetti. Trevisan avrà la rientrante Bouchard

È un torneo WTA 1000 a Madrid fin qui da dimenticare per le italiane.

Delle quattro che hanno fatto il loro esordio nel main draw, a esclusione di Sara Errani che arriva dalle qualificazioni, soltanto Elisabetta Cocciaretto ieri ha passato il primo turno grazie a una vittoria nemmeno troppo agevole (6-3 7-6) contro Barbora Strycova, ex top-20 e rientrata ora dopo due anni di stop e chiamata al giro d’addio della sua carriera dopo essere diventata mamma.

Oggi il bilancio è molto negativo. Camila Giorgi è stata costretta al ritiro per un problema al ginocchio, lo stesso motivo per cui aveva dovuto rinunciare a scendere in campo durante la giornata conclusiva della Billie Jean King Cup contro la Slovacchia. Scendeva in campo a inizio giornata contro Mayar Sherif ma dopo aver vinto il primo set per 6-4 ha subito un break sul 4-4 nel secondo e ha chiesto l’intervento della fisioterapista che ha poi disposto un medical time out per curare il ginocchio già fasciato. I problemi sono continuati, l’egiziana ha vinto il set e prima di iniziare il terzo Camila ha detto basta.

Poi è stata la volta di Jasmine Paolini, come Lucia Bronzetti poco dopo in grande difficoltà a livello di risultati, e che non vince una partita in un tabellone principale WTA addirittura dal 2 di febbraio quando si impose in due set negli ottavi del WTA 250 di Lione contro Erika Andreeva. La toscana oggi si è arresa 6-2 6-3 contro Magdalena Frech, proveniente dalle qualificazioni e che affronterà al prossimo turno Jessica Pegula. Male anche Bronzetti, con la romagnola sconfitta 6-1 6-3 contro Lesia Tsurenko. In serata, infine, Sara Errani tornata in un WTA 1000 per la prima volta da Madrid 2018 si è arresa contro Danka Kovinic per 6-4 6-0.

Al secondo turno dunque ci sono rimaste soltanto Cocciaretto, che domani giocherà sul Manolo Santana contro Paula Badosa, e Martina Trevisan che grazie alla testa di serie ha avuto qualche giorno in più di riposo e possibilità per recuperare dopo il problema fisico di Stoccarda. La toscana, numero 18 del tabellone, al secondo turno troverà una rediviva Eugenie Bouchard. La canadese, entrata in tabellone nelle qualificazioni grazie a una wild-card, è alla terza vittoria consecutiva dopo il 6-7(6) 6-2 6-2 ai danni di Dayana Yastremska. Attualmente poco dentro le prime 300 del mondo, sta ancora cercando qualche buona prestazione per provare a risalire la china il più possibile, soprattutto dopo i 15 mesi di stop tra 2021 e 2022 dovuti a un infortunio alla spalla che, per sua stessa ammissione, l’hanno portata anche a pensare al ritiro. Chi vincerà questa partita avrà al terzo turno o Victoria Azarenka (numero 15 del seeding) o Alycia Parks.