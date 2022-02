ATP Acapulco: dopo le mattane di Zverev non succede niente, big avanti senza problemi

Giornata interlocutoria ad Acapulco, dove non si sono ancora spenti gli echi della “follia” di Alexander Zverev, che in serata ha diramato un comunicato di scuse, probabilmente solo per evitare sanzioni più pesanti, considerato che ormai i due “1000” nordamericani sono alle porte. Nella speranza che si dia una calmata, in tutti i sensi, un po’ di riposo potrebbe essere l’ultimo dei problemi del poco simpatico ragazzone tedesco.

Ad Acapulco si è giocato il secondo turno, e Daniil Medvedev si è portato a tre sole partite dalla vetta del ranking. Visto che Djokovic si ostina a non perdere a Dubai è necessario che il russo vinca per rendere vano il tentativo del serbo di conservare la vetta. Non poteva essere Andujar a impensierire Daniil che ha lasciato appena tre game al rivale, e non sarà Nishioka, che ha inaspettatamente battuto Fritz, a fare tanto meglio. Tutto si deciderà tra sabato e domenica, perché in semifinale ci dovrebbe essere nientemeno che la rivincita dell’Australian Open, visto che Nadal pare in ottime condizioni e non dovrebbe faticare nemmeno lui contro Paul. Singolare che tocchi allo spagnolo “difendere” il trono di Djokovic.

Nell’altra metà del tabellone sono già finiti gli avversari di Tsitsipas, visto che pure Carreno Busta, oltre a Zverev ha lasciato il torneo. Ci sarebbe in realtà ancora Norrie, che continua a giocare da Delray beach e chissà in che condizioni sarà sabato. Per festeggiare comunque, il greco ha lasciato appena un game a Jeffrey Wolf, che aveva battuto Sonego nel turno precedente. Forse non era così forte.

Secondo turno

[1] D. Medvedev b. [PR] P. Andujar-Alba 6-1 6-2

[Q] Y. Nishioka b. [7] T. Fritz 3-6 6-4 6-2

[4] R. Nadal b. [LL] S. Kozlov 6-0 6-3

T. Paul b. Lajovic 7-6(6) 2-6 7-5

M. Giron b. [8] P. Carreno-Busta 6-7(4) 6-4 7-6(4)

[3] S. Tsitsipas b. [Q] J. Wolf 6-1 6-0

[6] C. Norrie b. J. Isner 6-7(2) 6-3 6-4

[LL] P. Gojowczyk b. [2] A. Zverev W/O