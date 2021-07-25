S. Sorribes Tormo b. [1] A. Barty 6-4 6-3
F. Ferro b. A. Sevastova 2-6 6-4 6-2
[3] A. Sabalenka b. M. Linette 6-2 6-1
D. Vekic b. C. Garcia 6-2 6-7(3) 6-3
[10] P. Kvitova b. J. Paolini 6-4 6-3
A. Van Uytvanck b. I. Jorovic 6-2 6-2
Q. Wang b. V. Cepede Royg 6-4 6-3
[7] G. Muguruza b. V. Kudermetova 7-5 7-5
[5] Ka. Pliskova b. A. Cornet 6-1 6-3
C. Suarez Navarro b. O. Jabeur 6-4 6-1
E. Vesnina b. A. Ostapenko 6-4 6-7(3) 6-4
C. Giorgi b. [11] J. Brady 6-3 6-2
A. Tomljanovic b. Y. Shvedova 7-5 3-2 ritiro
[4] E. Svitolina b. L. Siegemund 6-3 5-7 6-4
N. Podoroska b. Y. Putintseva 7-6(4) 3-1 ritiro
E. Alexandrova b. [12] E. Mertens 4-6 6-4 6-4
[2] N. Osaka b. S. Zheng 6-1 6-4
Olimpiadi Tokyo: i risultati del day-2 del singolare femminile
S. Sorribes Tormo b. [1] A. Barty 6-4 6-3