WTA Finals: i gironi di singolare e doppio, le avversarie delle azzurre

Si è svolto a Indian Wells il sorteggio per i gironi di singolare e doppio delle WTA Finals 2026. La location californiana, ritrovatasi anche in questo anomalo novembre come appoggio all’associazione femminile dopo la cancellazione del contratto con l’Arabia Saudita, vedrà l’ultimo torneo della stagione del circuito maggiore dall’8 al 15 novembre.

Ecco dunque cosa è scaturito:

il Gruppo 1 in singolare vede

[1] Elena Rybakina

[4] Coco Gauff

[5] Jessica Pegula

[8] Linda Noskova

Il Gruppo 2 in singolare vede

[2] Aryna Sabalenka

[3] MIrra Andreeva

[6] Elina Svitolina

[7] Karolina Muchova

Il Gruppo 1 in doppio vede

[1] Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani

[3] Kristina Mladenovic/HanYu Guo

[6] Su Wei Hsieh/Aljona Ostapenko

[7] Elise Mertens/Shuai Zhang

Il Gruppo 2 in doppio vede

[2] Katerina Siniakova/Taylor Townsend

[4] Nichole Melichar Martinez/Cristina Bucsa

[5] Demi Schuurs/Ellen Perez

[8] Sara Errani/Jasmine Paolini

La coppia azzurra composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, qualificatasi praticamente all’ultima chance utile grazie allo spareggio nella semifinale del WTA 500 di Tokyo vinto contro Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls, è alla terza partecipazione consecutiva e andrà a caccia della prima qualificazione alle semifinali.

La loro prima uscita sarà contro le prime teste di serie del loro raggruppamento, quindi subito di fronte a loro ci saranno una delle grandi favorite con Katerina Siniakova e Taylor Townsend. A seconda del risultato che scaturirà, e in contemporanea agli sviluppi dell’altra partita, si deciderà il secondo incontro e dunque anche il successivo e ultimo.

In singolare, invece, Elena Rybakina è campinoessa in carica e già certa di chiudere l’anno al numero 1 del mondo. Aryna Sabalenka, invece, dovrà difendere il numero 2 del mondo dall’assalto di Mirra Andreeva, debuttante nel torneo assieme a Linda Noskova. Karolina Muchova può a sua volta essere considerata una debuttante sebbene nel 2023 si fosse qualificata alle Finals controverse di Cancun ma un infortunio al polso la tolse dalla competizione prima del suo inizio.

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