Ranking ATP/WTA: Fils, debutto in top ten

Arthur Fils debutta nell’élite mondiale.

La top ten del ranking ATP accoglie un nome nuovo di zecca: quello del transalpino, che, pur senza essere sceso in campo la settimana scorsa, guadagna due posizioni, passando dall’undicesima alla nona. Il ventiduenne nato nel piccolo comune di Bondoufle si mette alle spalle Alex de Minaur (decimo; – 1) e Taylor Fritz (dodicesimo; – 2): quest’ultimo è preceduto anche da Novak Djokovic (undicesimo; + 1).

Fils è il tredicesimo francese a entrare nei primi dieci da quando, nell’agosto 1973, è stata introdotta la classifica computerizzata. Colui che si è spinto più in alto è Yannick Noah, terzo nel luglio 1986. Gli altri undici sono stati Leconte, Tulasne, Forget, Pioline, Grosjean, Clément, Gasquet, Simon, Tsonga, Monfils e Pouille.

La stagione di Fils ha il suo highlight nel titolo ottenuto nel Master 1000 di Cincinnati. Inoltre, il successo nel “500” di Barcellona, la finale nel “500” di Doha, le semi a Miami e Madrid. Poca fortuna, invece, negli Slam: Australian Open e Roland Garros saltati per infortunio, secondo turno a Wimbledon, primo turno a Flushing Meadows.

Più in basso, da segnalare le ascese dei semifinalisti del “250” di Hangzhou, Roman Safiullin (84; + 18) e Kyrian Jacquet (86; + 21).

In brusco calo, al contrario, Terence Atmane (99; – 16), Jenson Brooksby (101; – 24) e Aleksandar Vukic (112; – 21).

Per quanto riguarda gli italiani, Jannik Sinner sta vivendo la settimana complessiva numero 91 da sovrano mondiale.

Dietro al fuoriclasse altoatesino troviamo Flavio Cobolli, stabile al settimo posto. Poi Luciano Darderi (19; + 1), Lorenzo Musetti (25; – 1), Matteo Arnaldi (37; 0), Matteo Berrettini (47; – 4), Lorenzo Sonego (83; + 3) e Mattia Bellucci (91; – 3).

Seguono, oltre il centesimo posto, Andrea Pellegrino (145; – 1), Federico Cinà (150; + 20 con il secondo turno nel “250” di Chengdu da lucky loser), Marco Cecchinato (161; 0), Andrea Guerrieri (164; + 5), Francesco Maestrelli (168; + 3) e Stefano Travaglia (170; – 11).

Non si muove foglia nella top twenty del ranking WTA.

La prima variazione che si registra, scorrendo la graduatoria, è la risalita della polacca Maja Chwalinska (21; + 4), semifinalista nel “500” di Singapore.

Il torneo asiatico è stato vinto da Leylah Fernandez (26; + 5), che ha sconfitto nel match clou Talia Gibson (37; + 26).

Nel “250” di Seul si è imposta Kimberly Birrell (41; + 19), prevalendo nell’ultimo atto su Maya Joint (75; + 24).

Bene anche l’uzbeka Maria Timofeeva (68; + 20), che ha fatto suo il “125” di Porto.

Resta ventesima la migliore azzurra, Jasmine Paolini. Alle spalle della toscana figurano Elisabetta Cocciaretto (71; – 4), Lisa Pigato (114; – 1), Lucrezia Stefanini (125; – 2), Lucia Bronzetti (132; – 2), Tyra Caterina Grant (156; – 6) e Samira De Stefano (190; + 3).

I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Alexander Zverev, 3 Carlos Alcaraz, 4 Ben Shelton, 5 Félix Auger-Aliassime, 6 Daniil Medvedev, 7 Flavio Cobolli, 8 Frances Tiafoe, 9 Arthur Fils (+ 2), 10 Alex de Minaur (- 1).

Le top ten del ranking WTA: 1 Elena Rybakina, 2 Aryna Sabalenka, 3 Jessica Pegula, 4 Coco Gauff, 5 Mirra Andreeva, 6 Linda Noskova, 7 Elina Svitolina, 8 Karolina Muchova, 9 Iga Swiatek, 10 Marta Kostyuk.

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