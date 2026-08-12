ATP Cincinnati: Djokovic e Zverev guidano un torneo per “seconde file”: il tabellone e le insidie azzurre

Dopo Montreal, che oltre a soffrire la mancanza di Alcaraz, Sinner e Djokovic ha rapidamente perso anche Zverev, anche Cincinnati rischia di essere territorio di conquista per quelle che per un anno buono, forse due, sono stati delle seconde file. Certo, se Jodar dovesse arrivare in fondo a Montreal, il torneo diventerebbe una specie di prova del nove per vedere quanto lo spagnolo possa essere competitivo anche a New York, anche se magari le scelte potrebbero essere più “conservative”, evitando sovraffaticamenti che i primi della classe stano subendo in maniera vagamente anomala. Ad ogni modo è un altro discorso, qui si presenta solo il sorteggio del torneo vinto l’anno scorso da Alcaraz, e nessuno avrebbe mai pensato che un anno dopo sarebbe rimasto l’ultimo per Carlitos. Con Sinner alle prese col ginocchio per Zverev c’è di nuovo la possibilità di avvicinarsi all’italiano, dopo il disastro di Montreal. Il tedesco comincia subito con un avversario complicato sia esso Norrie o Prizmic, col serbo che pare purtroppo non avere il fisico necessario per competere costantemente ad alti livelli e che inizia la sua stagione sul cemento. Zverev dovrebbe incontrare, da classifica, Etchverry ma magari Atmane non sarà d’accordo. Ottavi di finale contro uno tra Paul (o Hurkacs) e Vacherot, e poi il quarto che tutti attendiamo, contro Jodar, se lo spagnolo sarà ancora in giro e se riesce a superare Cobolli. Dalla parte di zverev è finito Djokovic, ma ormai la vera sorpresa sarebbe vederlo in semifinale. Nole ha insidie praticamente ad ogni turno: Draper se sta bene, Mensik, e magari Fils. Molto dura per il serbo, nonostante la scoppola di Montreal contro Shelton il nostro favorito rimane il ceco.

Nella parte bassa le due teste di serie principali sono Auger Aliassime e Daniil Medvedev. Come stanno i due lo sanno solo loro e non crediamo ci sia in giro tanta gente che sarebbe sorpresa di non vedere nessuno dei due in semifinale. Il russo ha Fritz o Fonseca ma prima ancora ci sarebbe Nakashima o Khachanov e persino a primo turno contro Medjedovic non ci sarà da stare tranquilli. Auger Aliassime ha un percorso forse lievemente più semplice, ma c’è pur sempre Shelton ai quarti (anche se vale per lui quanto detto per Jodar) e uno tra Tien e Tiafoe agli ottavi.

Pur senza Sinner solita folta pattuglia azzurra con ben 4 dei nostri che saranno teste di serie. Cobolli (7) che come accennato ha Jodar sul suo cammino; Musetti, che stavolta non troverà il nuovo Rafa sulla sua strada e deve arrivare almeno ai quarti con Sheldon; Darderi (19), che dopo Monfils, si spera, trova Mensik; e Arnaldi (31) che potrebbe verificare le condizioni di Draper e magari sfidarlo lui Djokovic.

Oltre a loro Berrettini, che ha prima un qualificato, poi Lehecka e poi, chissà, magari Fils; Bellucci, che se supera Svajda sbatterà contro Mensik prima di Darderi; infine Sonego, che trova Shang e poi eventualmente Tiafoe.

Ma ecco gli accoppiamenti dal terzo turno, magari ricordando che quelli di Montreal erano quasi tutti sbagliati…

[1] A. Zverev vs [26] T. E. Etcheverry (M. Fucsovics; T. Atmane)

[18] T. Paul (H. Hurkacz vs [15] V. Vacherot

[12] R. Jodar vs [22] A. Tabilo (J.-L. Struff)

[28] A. Blockx (T. Collignon) vs [7] F. Cobolli

[3] N. Djokovic vs [31] M. Arnaldi (J. Draper)

[19] L. Darderi vs [14] J. Mensik

[9] J. Lehecka (M. Berrettini) vs [21] A. Fils

[32]A. Fery vs [5] A. de Minaur

[6] T. Fritz vs [30] Z. Bergs (D. Merida Aguilar)

[23] J. Fonseca vs [11] C. Ruud

[13] A. Rublev (T. Machac) vs [20] F. Cerundolo (N. Borges; T. Kokkinakis)

[27] B. Nakashima (K. Khachanov) vs [4] D. Medvedev

[8] B. Shelton vs [29] I. Buse

[24] U. Humbert (F. Maroszan) vs [10] L. Musetti

[16] L. Tien (G. Dimitrov) vs [17] F. Tiafoe

[25] A. Rinderknech vs [2] F. Auger Aliassime (S. Tsitsipas)

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