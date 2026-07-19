Nella terra di mezzo del tennis estivo si ritrovano Rublev e Tsitsipas

ATP Bastad finale

[1] A. Rublev b. [2] L. Darderi 6-4 6-3

ATP Gstaad finale

S. Tsitsipas b. [7] R. Collignon 6-4 6-7(3) 6-3

La domenica dei verdetti estivi restituisce al circuito due campioni transitati attraverso i passaggi a vuoto più scuri dell’ultimo biennio, ma non cancella le vistose tracce di una transizione ancora in pieno svolgimento. Il ritorno al successo di Stefanos Tsitsipas sulle alture svizzere di Gstaad possiede il sapore denso delle liberazioni represse a lungo, una scossa elettrica per interrompere un digiuno di trofei che si trascinava dal cemento di Dubai nel febbraio del 2025. Per il talento ellenico, scivolato nei mesi scorsi fino al numero 88 del mondo, la finale conquistata e vinta contro la sorpresa belga Raphaël Colignon rappresenta una boccata d’ossigeno pura per la classifica, un passaporto burocratico verso la casella numero 51 del ranking ATP utile a evitare le trappole dei tabelloni americani. Eppure, la distanza che separa il risultato numerico dalla reale fluidità del gioco rimane evidente, tracciando il perimetro di una guarigione che procede a piccoli passi, priva di scorciatoie spettacolari.

Il comportamento in campo del greco lungo tutta la settimana elvetica ha offerto la mappa precisa delle sue attuali cautele strategiche. Di fronte all’entusiasmo leggero di Colignon, Tsitsipas ha scelto la via di un pragmatismo difensivo che un tempo avrebbe rifiutato per puro orgoglio estetico. Lo si è visto chiaramente nella postura assunta durante gli scambi prolungati: una posizione costantemente arretrata, una trincea protettiva scavata metri oltre la riga di fondo campo per garantirsi il tempo necessario a impattare la palla in equilibrio. Questa rinuncia a governare il territorio vicino alla rete è la tassa fisica che il greco paga per mascherare le incertezze del rovescio a una mano, costantemente preso di mira dagli avversari. Ma proprio in questa laboriosa gestione dei propri limiti è emersa la parte migliore del suo presente: una capacità di soffrire e di accettare l’imperfezione tecnica pur di aggrapparsi alla partita, trasformando il diritto nell’unico, parziale ago della bilancia nei momenti decisivi.

Sull’altro versante della geografia tennistica della settimana, la terra battuta svedese di Bastad ha messo in scena una dinamica speculare, dove la nostalgia del successo ha premiato la cilindrata superiore di Andrey Rublev. A fare le spese del ritorno alla solidità del russo è stato Luciano Darderi, giunto all’atto conclusivo al termine di una cavalcata generosa che conferma la sua definitiva maturazione nel circuito maggiore. La finale ha messo di fronte due urgenze diverse: la freschezza spavalda dell’azzurro contro il bisogno disperato di certezze di un top-10 reduce da mesi di blackout emotivi e tecnici. Alla fine, il muro eretto da Rublev ha retto l’urto delle accelerazioni di Darderi, facendo valere quel tennis di pressione e di spinta costante che, quando ritrova precisione millimetrica da fondo campo, diventa una sentenza difficile da scardinare per chiunque.

Per l’italiano lo stop non suona affatto come una bocciatura, bensì come un prezioso saggio di maturità agonistica. Muovere un regolarista feroce come il russo richiedeva una lucidità priva di sbavature, e Darderi ha pagato il prezzo di qualche fisiologico calo di tensione nei punti focali di ciascun parziale. Resta la certezza di un percorso in verticale che non si arresta, ma che proprio da queste sconfitte apprende il dazio necessario per frequentare stabilmente i piani nobili del circuito. I tornei di luglio, spesso catalogati come passaggi intermedi in attesa dei grandi palcoscenici sul cemento, si confermano così il laboratorio ideale per chi deve ricostruire la propria identità sportiva o per chi, come Darderi, ne sta sagomando i contorni.

La terra di mezzo accoglie le risposte parziali di Tsitsipas e Rublev, regalando loro una tregua dorata e la certezza che, per tornare a guardare avanti con fiducia, occorre prima imparare a vincere le partite più faticose.

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