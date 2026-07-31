ATP Montreal, chi sarà l’erede di Vacherot?

C’è vita oltre Sinner e Alcaraz, perché il Masters 1000 canadese rischia di diventare il torneo della svolta. Aiutato enormemente dall’infortunio di Carlitos, Sinner ha completato il percorso netto nei tornei più importanti del mondo dopo gli slam, impresa di certo ragguardevole anche se agevolata appunto da alcune concause abbastanza fortunate. Probabilmente Sinner, che ha mostrato una maturità sorprendente per la sua età, è il primo a rendersene conto, e sa bene che tutto questo difficilmente potrebbe continuare. All’orizzonte non c’è solo il rientro del terribile spagnolo ma anche la crescita impetuosa di Mensik, Fonseca e, sembra soprattutto, Rafael Jodar, che già a Madrid mise paura a Jannik. Questo di Torono è il torneo che potrebbe appunto rompere gli indugi: se uno di questi tre dovesse riuscire a succedere a Shelton, la sfida al magnifico duo sarebbe lanciata già a New York.

Per il momento però, la testa di serie numero 1 rimane Alexander Zverev, finalista negli ultimi due slam, e nuovo numero due al mondo, posto che conti qualcosa. Il tedesco dopo il bye del primo turno potrebbe trovare Sonego – che però non parte favorito contro Griekspoor – mentre la prima testa di serie sul suo cammino potrebbe essere Arnaldi. Il condizionale è per via del fatto che prima il ligure deve liberarsi di Maroszan, può farcela ma non è detto. Ad ogni modo gli ottavi di finale per Zverev non dovrebbero essere troppo complicati, visto che da quelle parti i sono Humbert e Cerundol, sarebbe nei quarti il primo vero ostacolo, quel Taylor Fritz che prima di 20 giorni fa era la bestia nera del tedesco. Dovesse farcela, in semifinale Zverev dovrebbe trovare Medvedev o Shelton, ma in quella zona di tabellone ci sono due dei tre di cui parlavamo prima. Dalla parte di Daniil c’è Mensik, con cui dovrebbe incrociarsi ai quarti di finale; Dalla parte di Shleton, c’è invece Fonseca, anche lui possibile avversario ai quarti. I due, ragazzini devono però liberarsi prima di Khachanov e di Ruud: non farcela per loro sarebbe esiziale, sportivamente parlando, e rimanderebbe tutte le loro ambizioni al prossimo anno.

La parte bassa del tabellone ha come teste di serie Auger Aliassime e de Minaur – cosa che forse contribuisce a spiegare il dominio di quei due – non proprio due fulmini di guerra, diciamo così. Trovarli in semifinale sarebbe abbastanza sorprendente, soprattutto de Minaur, che dovrebbe trovare Fils agli ottavi di finale e appunto Jodar ai quarti. Lo spagnolo dovrà però guardarsi da Musetti, la partita di stanotte a Washington ci darà qualche indicazione in più, e tutto sommato anche da Lehecka.

Leggermente più semplice la strada di Felix verso la semi: Van Assche, Nakashima, forse Tiafoe, uno tra Rublev e il nostro Cobolli.

E a proposito dei nostri abbiamo già accennato a Sonego, Arnaldi, Musetti – che prima di Jodar dovrà affrontare Landaluce – e appunto Cobolli, che prima dell’auspicabile derby contro Darderi, dovrà vedersela con Hanfman e uno tra Borges e Etcheverry. Per Darderi non sarà una passeggiata arrivarci, visto che prima dovrà vedersela con Rublev. Rimangono Bellucci, che è capitato dalle parti di Shelton, e Berrettini. Mattia, prima di incrociare le racchette con lo statunitense Mattia dovrà vedersela con Baez e poi eventualmente con Bergs; Per Matteo esordio contro Navone e poi Vacherot, magari ci scappa la rivincita di Wimbledon per Fils.

Insomma un torneo molto aperto e che appunto rischia di essere interessante come il Roland Garros. Godiamocela, perché la pacchia sta per finire…

Ecco i soliti possibili accoppiamenti a partire dal terzo turno:

[1] A. Zverev vs [30] M. Arnaldi (F. Maroszan)

[24] U. Humbert vs [16] F. Cerundolo

[12] L. Tien vs [17] T. Paul

[32] R. Collignon vs [7] T. Fritz

[4] D. Medvedev vs [] A. Tabilo (H. Hurkacz)

[25] Khachanov (J. Draper?) vs [13] J. Mensik

[9] C. Ruud vs [22] J. Fonseca

[31] Z. Bergs (S. Baez) vs [5] B. Shelton

[8] J. Lehecka vs [27] A. Blockx

[20] R. Jodar vs [11] L. Musetti

[14] V. Vacherot (M. Berrettini) vs [18] A. Fils

[29] I. Buse vs [3] A. de Minaur

[6] F. Cobolli vs [26] T.M. Etcheverry (N. Borges)

[19]L. Darderi (G. Diallo) vs [10] A. Rublev

[15] F. Tiafoe vs [23] A. Rinderknech

[28] B. Nakashima vs [2] F. Auger Aliassime

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