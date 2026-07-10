Wilson presenta Defyer: la nuova generazione di racchette pensata per chi vuole superare ogni limite

Wilson Sporting Goods presenta Defyer, una nuova linea di racchette da tennis ad alte prestazioni progettata per ridefinire gli standard del gioco moderno. Caratterizzata da un design deciso e da tecnologie innovative, la collezione è pensata per offrire una combinazione esplosiva di potenza, spin e controllo, accompagnando i giocatori che vogliono spingersi oltre i propri limiti.

Defyer è già stata scelta da alcuni dei principali atleti del panorama internazionale, tra cui Karen Khachanov, Sebastian Korda e Peyton Stearns. Alla famiglia Wilson si uniscono inoltre Holger Rune, ex numero 4 del ranking ATP, e Moise Kouame, il più giovane giocatore degli ultimi vent’anni a raggiungere il terzo turno di uno Slam utilizzando proprio un prototipo della nuova racchetta. Due ingressi che confermano l’efficacia di un approccio allo sviluppo basato sul dialogo diretto con gli atleti.

Innovazione nata dall’esperienza sul campo

Da oltre un secolo Wilson è protagonista nell’innovazione delle racchette da tennis. Con Defyer, il marchio unisce l’ispirazione proveniente dal mondo del motorsport alle più avanzate tecnologie dedicate al tennis, dando vita a una racchetta sviluppata per soddisfare le esigenze di un gioco sempre più veloce e fisico.

Disponibile da oggi, Defyer ha già ottenuto risultati di rilievo nei circuiti professionistici, universitari e junior, confermando fin dai primi tornei il proprio potenziale.

Sviluppata insieme ai professionisti

Il progetto è nato all’interno di Wilson Labs, l’hub dedicato all’innovazione del brand, con un obiettivo preciso: progettare una racchetta capace di adattarsi all’evoluzione del tennis moderno, caratterizzato da ritmi di gioco sempre più intensi e atleti sempre più potenti.

Dopo un lungo percorso di ricerca e sviluppo, i primi prototipi sono stati affidati a Karen Khachanov, Sebastian Korda e Peyton Stearns, ricevendo riscontri estremamente positivi.

“Mi sono sentito sicuro fin dal primo istante in cui ho utilizzato questa racchetta. Ho portato il prototipo direttamente a un torneo poco dopo. È stato entusiasmante partecipare al processo di sviluppo e la versione finale ha superato ogni mia aspettativa”, racconta Karen Khachanov.

Il prototipo, riconoscibile per la livrea completamente nera con un dettaglio rosso su un lato, ha rapidamente attirato l’attenzione della comunità tennistica internazionale. Successivamente Wilson ha ampliato la fase di test coinvolgendo anche giocatori del circuito universitario e altri professionisti, tra cui Holger Rune e Moise Kouame, oggi nuovi ambassador del marchio.

“Questa racchetta mi ha conquistato fin dai primi test con Wilson. L’azienda mi ha supportato durante il recupero e non vedo l’ora di tornare in campo con Defyer”, afferma Holger Rune.

Le tecnologie di Defyer

Le indicazioni raccolte dagli atleti sono state trasformate in una serie di innovazioni tecniche che caratterizzano Defyer v1:

Torq Shaft : un fusto robusto e affusolato che aumenta la stabilità mantenendo la flessibilità dell’ovale per generare maggiore potenza nei colpi da fondo.

: un fusto robusto e affusolato che aumenta la stabilità mantenendo la flessibilità dell’ovale per generare maggiore potenza nei colpi da fondo. Airfoil Bumper™ : un profilo ispirato all’aerodinamica che riduce la resistenza dell’aria, migliorando maneggevolezza e velocità della testa della racchetta.

: un profilo ispirato all’aerodinamica che riduce la resistenza dell’aria, migliorando maneggevolezza e velocità della testa della racchetta. SI3D™ : tecnologia che ottimizza la flessibilità laterale del telaio per favorire una produzione di spin elevata su tutti i modelli.

: tecnologia che ottimizza la flessibilità laterale del telaio per favorire una produzione di spin elevata su tutti i modelli. Wilson Red: la nuova finitura “Adrenalyn Red” rende omaggio all’iconico rosso del marchio, conferendo alla racchetta un’estetica distintiva e grintosa.

“Con Defyer abbiamo creato qualcosa di davvero speciale che riflette il nostro impegno nell’ascoltare i giocatori e offrire loro gli strumenti migliori per esprimere tutto il proprio potenziale”, commenta Jason Collins, Global General Manager Racquet Sports di Wilson. “Questa racchetta nasce per aiutare gli atleti a superare i propri limiti e raggiungere nuovi livelli di eccellenza.”

Disponibilità

Pensata per i tennisti di livello avanzato, Defyer v1 sarà disponibile in quattro versioni: 100, 100L, 100UL e 98 Pro, con prezzi compresi tra 240 e 290 euro.

L’intera collezione è disponibile da oggi in preordine, mentre i modelli 100L e 100UL arriveranno sul mercato il 21 agosto.

Informazioni su Wilson

Con sede a Chicago, Wilson Sporting Goods è uno dei principali produttori mondiali di attrezzature, abbigliamento, calzature e accessori sportivi ad alte prestazioni. Da oltre cento anni il marchio contribuisce all’evoluzione dello sport attraverso prodotti innovativi dedicati al tennis, baseball, softball, football americano, basket, pallavolo, calcio e golf.

Wilson fa parte di Amer Sports, gruppo internazionale che riunisce alcuni dei più importanti brand del settore sport e outdoor, quotato alla Borsa di New York.

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