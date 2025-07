Wilson lancia la collezione Roland-Garros

La stagione sulla terra battuta del calendario tennistico è ufficialmente iniziata. Il Rolex Monte-Carlo Masters, il Mutua Madrid Open e gli Internazionali BNL d’Italia sono solo alcuni dei principali appuntamenti su terra battuta che culmineranno con l’apice del Grande Slam di Parigi a fine maggio.Fornitore ufficiale di palline e incordature di Roland-Garros dal 2020, Wilson Sporting Goods Co., il principale marchio mondiale di sport con racchetta, ha lanciato una collezione in edizione limitata di racchette da tennis, accessori ed equipaggiamento dedicata ai fan di Roland-Garros e agli appassionati del tennis su terra battuta:Ispirata ai colori e alle texture dei leggendari campi parigini, la Clash 100 V3 di Wilson per il Roland-Garros 2025 combina una giocabilità impareggiabile con un design che riflette lo spirito, la tradizione e l’eleganza del più prestigioso torneo di tennis su terra battuta del mondo. Offrendo una miscela di potenza, comfort e controllo, la Clash 100 V3 si adatta ai giocatori con swing sia tradizionali che moderni. La tecnologia brevettata SI3D crea un equilibrio ottimale tra flessibilità e stabilità, mentre lo sweet spot allargato consente di sfruttare al meglio anche i colpi decentrati. Il paracolpi, i gommini e il fondello in Agiplast a base vegetale incorporano componenti sostenibili e il sistema Click & Go rende la sostituzione del paracolpi facile e veloce. La racchetta in edizione limitata di quest’anno presenta elementi di design unici ispirati all’estetica dei campi del Roland-Garros del 2025.

Ispirata ai colori unici e agli elementi testuali del Roland-Garros 2025, questa racchetta da tennis in edizione limitata incarna l’eleganza e l’eredità del prestigioso torneo su terra battuta. Progettata per i giocatori che conoscono i propri punti di forza e sanno come giocarli, questa racchetta performante per adulti è dotata delle tecnologie Stablefeel e DirectConnect, che offrono un feeling più solido e una maggiore stabilità per una sensazione di maggiore connessione con la palla. Il paracolpi e i gommini Click & Go consentono una sostituzione rapida e semplice con una maggiore durata e una vestibilità superiore. Con un peso inferiore alle 11 once, questa racchetta è perfetta per i giocatori esperti che cercano un equilibrio tra potenza e generazione di spin.

Ispirata ai colori e all’eleganza delle partite della sessione notturna del Roland-Garros 2025, la Shift 99 V1 Session de Soirée in edizione limitata incarna l’eredità e l’estetica di questo prestigioso evento attraverso elementi di design e texture unici. Grazie agli strumenti di progettazione AI, l’innovativa geometria di Wilson massimizza la flessibilità della racchetta senza sacrificare la stabilità torsionale. Con un peso inferiore alle 11 once, questa racchetta da 27 pollici utilizza uno schema corde 16×20 per ottimizzare spin, potenza e controllo. I materiali a base vegetale Agiplast sono utilizzati per il fondello, il grommet e il paracolpi per ridurre l’impatto ambientale complessivo. La Shift 99 V1 è ideale per i giocatori che amano l’innovazione e desiderano prestazioni elevate.

Protagonista del campo in terra battuta del Roland-Garros, la pallina da tennis Roland Garros di Wilson continua la ricca tradizione del marchio di palline da tennis ad alte prestazioni sul palcoscenico più importante di questo sport. La pallina vanta un nucleo progettato per palleggi più lunghi e un feltro che riduce l’assorbimento dell’umidità e dello sporco per la massima costanza durante le partite estenuanti. La pallina Roland Garros di Wilson offre prestazioni ideali per il campo in terra battuta per eccellenza.

Ispirato ai colori e alle texture dell’ iconico evento, il Roland-Garros 2025 Super Tour 9 Pack è progettato per trasportare fino a nove racchette più abbigliamento e accessori. È dotato di due scomparti principali, uno dei quali con fodera Thermoguard per proteggere il contenuto dalle temperature estreme. Due tasche esterne grandi e una piccola consentono di riporre comodamente gli oggetti più piccoli, come portafogli, telefono o altri oggetti di valore. Le cinghie regolabili e imbottite consentono ai giocatori di indossarlo come uno zaino, mentre una maniglia resistente permette di trasportarlo a mano.

Lo zaino Roland-Garros 2025 offre funzionalità di alto livello per i tennisti che apprezzano il meglio che questo sport può offrire. È in grado di trasportare una o due racchette senza custodia, oltre ad altri accessori e attrezzature. Dispone di uno scomparto dedicato per laptop o tablet e di una tasca ventilata separata pensata per le scarpe da tennis. Altri compartimenti e tasche permettono di riporre oggetti personali, accessori ed effetti di valore. Può essere portato a spalla grazie agli spallacci regolabili o trasportato a mano tramite la maniglia superiore. Capiente, essenziale ed elegante, è perfetto per le gite giornaliere e i weekend fuori porta.

La tote bag Roland-Garros 2025 è ideale per chi è sempre in movimento ma trova sempre il tempo per il tennis. Con spazio sufficiente per una o due racchette senza custodia, il vano principale è dotato di scomparti per organizzare borracce, palline da tennis e altri piccoli oggetti. I dettagli con il logo Roland-Garros e la trama testurizzata delle finiture aggiungono un tocco di stile, mentre i lunghi manici la rendono comoda da portare a spalla.

