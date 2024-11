Flavio Cobolli al Fan Village delle Finals a Torino con Dove Men+Care

C’è anche Flavio Cobolli al Fan Village delle Nitto ATP Finals di Torino. Ventiduenne romano e tennista emergente del 2024, scalando oltre 70 posizioni del ranking mondiale fino all’attuale numero 32 della classifica ATP, Cobolli incontrerà il pubblico del torneo dei maestri lunedì 11 novembre al Fan Village delle Nitto ATP Finals di fronte all’Inalpi Arena, ospite dello stand di DOVE Men+Care.

Flavio è infatti ambassador per i brand della categoria Unilever Personal Care: Rexona, Dove Men+Care e Mentadent. Una partnership nata con Cobolli nel 2021 e parte integrante delle attività di Unilever nel tennis per merito di DAO: società di Sport Management leader in Italia nel marketing, nell’advisory e nella comunicazione degli atleti italiani e dei migliori eventi sportivi.

Unilever e DAO Sport hanno accompagnato Cobolli nel suo percorso di crescita da numero 264 del ranking ATP fino ai primi successi di quest’anno in tutte le prove del Grand Slam: terzo turno all’Australian Open e allo US Open, secondo turno al Roland Garros e a Wimbledon. Finalista quest’anno del Washington Open (ATP 500), a settembre Flavio ha risposto alla prima convocazione in Nazionale per i match di Coppa Davis.

Flavio Cobolli è un tennista di Back to Next, società di Talent Marketing & Management ideata Da Fabio Fognini. Nel 2021, Cobolli ha vinto l’ITF di Antalya e nel 2022 il suo primo challenger a Zara, bissato l’anno a dopo a Lisbona. Il 2023 è stato l’anno della sua prima volta al Foro Italico (Internazionali d’Italia) e dei suoi primi quarti di finale ATP sulla terra rossa di Monaco, ma specialmente del debutto negli Slam al Roland Garros: un esordio speciale sul centrale di Parigi contro Carlos Alcaraz.

Dove Men+Care è la prima gamma di prodotti Dove sviluppata appositamente per gli uomini. È un marchio di riferimento per la cura del corpo maschile con una gamma che comprende detergenti per il corpo e deodoranti. Lanciata nel 2010, Dove Men+Care è un marchio di Unilever, aziende di beni di largo consumo tra le più importanti al mondo e che opera nei mercati di Beauty & Wellbeing, Personal Care, Home Care, Nutrition e Ice Cream. Radicata in oltre 190 paesi in tutto il mondo, i suoi prodotti vengono usati da 3,4 miliardi di persone ogni giorno.

