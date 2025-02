Finita l’indagine: WTA conferma la sospensione a Vukov

Con una nota ufficiale, la WTA ha annunciato che al termine dell’indagine compiuta da un organo indipendente la sospensione nei confronti di Stefano Vukov rimane in corso.

Non ci sono tanti dettagli aperti al pubblico, comunicano che per rispetto delle persone interessate non vogliono rivelare gli argomenti presi in considerazione ne in cosa consista questa sospensione (ne quando terminerà), ma l’ex coach di Elena Rybakina rimane così bandito dal ricevere accrediti per i tornei ed eventi nel circuito.

È la nuova puntata di una situazione abbastanza complicata. La kazaka aveva annunciato la separazione dopo Wimbledon 2024 salvo poi comunicare di volerlo riprendere nel team a inizio 2025, quando già aveva cominciato a lavorare con Goran Ivanisevic, il quale ha deciso immediatamente dopo l’Australian Open di lasciare la propria posizione anche alla luce dell’indagine e, pare, di una scarsa comunicazione da parte di Rybakina sui contatti mantenuti con l’ex coach.

La campionessa di Wimbledon 2022, ora, deve ricostruire tutto da capo.

