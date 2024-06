Cocconi, da 40 anni il meglio per i campi da tennis (e non solo)

Festeggiamo in questo 2024 i nostri primi quarant’anni. Non sono pochi per un’azienda come la nostra, che opera ormai dal 1984 nel settore delle pavimentazioni sportive in resina. Forse neanche molti… Ma li abbiamo vissuti con felicità. Il nostro lavoro è stato apprezzato e ha riempito questi anni della presenza di molti amici e di successi importanti. Ci siamo fatti conoscere ovunque… Noi siamo quelli che stanno vicino al cliente, che danno i consigli giusti, che operano in accordo con lui, che rispettano i tempi di consegna e si fanno trovare pronti quando c’è bisogno di noi.

«Una piccola grande azienda, che non produce materiali ma applica quelli delle migliori marche italiane, come la Casali e la Mapei. Noi ci mettiamo l’alta professionalità e l’esperienza del nostro personale specializzato, e l’amore che serve per condurre in porto al meglio i lavori che ci vengono affidati», dice Claudio Cocconi, titolare della ditta, prima di aggiungere con il giusto orgoglio, «un’azienda nata a Novellara, pochi chilometri da Reggio Emilia, che chiamano ovunque, a Trento e Firenze, in Svizzera per i campi di bocce a Zurigo, a Bologna e Lecce». Una realtà che trae forza dalla qualità del proprio lavoro.

La ditta Cocconi fornisce e posa manti sintetici composti da resine poliuretaniche e acriliche in diversi spessori come prevedono i sistemi più diffusi in Italia, Supersoft, Pavisint, Premium, Polysport e Mapecoat TNS System. Realizziamo pavimentazioni sia al coperto che all’aperto, su asfalto o cemento seguendo le direttive tecniche delle case produttrici che hanno certificato e omologato i manti.

Le nostre realizzazioni sono varie, dai campi Tennis alle Bocce, al Basket, Pallavolo, Hockey, Calcetto, Palestre e Polivalenti. Siamo in grado di riportare a nuovo i manti vecchi se non sono in condizioni pessime senza rifare tutto ma intervenendo con esperienza sui punti più gravosi e con costi contenuti. Una linea di produzione cui teniamo particolarmente è quella delle pavimentazioni antitrauma, indirizzate alle scuole e a tutte quelle realtà che si occupano dei bambini.

Oggi, il nostro principale obiettivo è quello di continuare a soddisfare il cliente come siamo riusciti a fare fin qui, consigliandolo sulla scelta più idonea del manto sintetico da eseguire in un buon rapporto qualità–prezzo con precisione e professionalità dovuta alla presenza costante in cantiere del nostro titolare.

La Ditta Cocconi

• Pavimentazioni sportive per campi da bocce, campi da tennis, campi da calcio a 5 (calcetto), campi da hockey, campi da pallavolo, campi da basket, piste da pattinaggio, campi da hockey su pista, piste da ballo, campi polivalenti, palestre al coperto.

• Pavimentazioni per parchi pubblici e pavimentazioni antitrauma per scuole.

• Pavimentazioni speciali, impermeabilizzazioni pavimenti, impermeabilizzazioni balconi.

VIA G. DELEDDA, 1

42017 NOVELLARA (RE)

TEL. +39 0522 654396

P.I.: 02754450357

E-mail: info@cocconi.it

