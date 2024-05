Wilson Blade V9, la racchetta più precisa e performante di sempre

– Wilson Sporting Goods Co. presenta oggi la nuova racchetta della linea Blade, la Blade v9. Con Blade v9, Wilson ha creato la sua racchetta più precisa e performante di sempre, un modello ancora più stabile che offre ai giocatori più controllo e una maggiore sicurezza in campo.

“Il lavoro di Wilson è incentrato sull’innovazione e siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per dare ai nostri atleti quel vantaggio in più”, ha commentato Jason Collins, Global General Manager di Wilson Racquet Sports. “Blade è la racchetta scelta dai migliori giocatori a tutti i livelli, per questo è stato importante acquisire informazioni attraverso test approfonditi che hanno permesso di realizzare la migliore Blade di sempre”.

Ecco alcune delle caratteristiche innovative di Blade v9:

La nuova tecnologia StableFeel di Wilson migliora la stabilità del telaio per creare un legame più forte con il giocatore. Progettata pensando ai giocatori più accaniti e il risultato creato da Wilson è stato un modello più preciso, ideale per chi vuole migliorare e vincere.

Tecnologia DirectConnect aggiornata, con un'impugnatura in fibra di carbonio che si estende fino al tappo. I giocatori apprezzeranno la maggiore sensibilità e la migliore stabilità torsionale.

Design migliorato di bumper e grommet per semplificare l'applicazione, prolungare la durata e migliorare l'adattabilità.

Dinamica colorazione verde smeraldo, per dare un tocco di modernità allo schema colori verde a cui i giocatori che usano Blade sono abituati.

“Blade è la mia racchetta preferita da quando ho memoria ed è la racchetta in cui confido per affrontare gli incontri più difficili e anche quelli migliori della mia carriera”, ha detto Aryna Sabalenka, Wilson Advisory Staff e n. 2 della WTA. “Ho apprezzato molto la nuova versione proposta da Wilson, perché sono sempre pronta a migliorare il mio gioco.”**

La linea Blade v9 Core si compone di dieci modelli: 98 (16×19 e 18×20), 98S, Pro, 104, 100 (L e UL), 101L, 26 e 25. Le nuove racchette saranno disponibili sul sito wilson.com e nei negozi da giovedì 1° febbraio a partire da 170€. La collezione di racchette sarà accompagnata anche da una nuova linea di borse Blade, tra cui Super Tour 15 Pack, Super Tour 9 Pack, borsone e zaino.

*Sulla base dei primi 100 giocatori ATP e WTA al 10 gennaio 2024.

**I giocatori professionisti spesso utilizzano racchette personalizzate. Le specifiche dei modelli consumer delle stesse racchette possono variare rispetto ai modelli utilizzati dai professionisti negli incontri.

Informazioni su Wilson

Wilson Sporting Goods Co. è un’azienda di Chicago, negli Stati Uniti, parte di Amer Sports Corporation. È il principale produttore al mondo di attrezzature, capi di abbigliamento e accessori per lo sport di alto livello. L’azienda vanta oltre un secolo di innovazione, storia e tradizione in molti sport, tra cui sport con racchetta, baseball, softball, football americano, basket, pallavolo, calcio e golf.

Negli sport con racchetta, Wilson è leader mondiale per il tennis, il padel, il racquetball, il badminton e il pickleball. Il marchio propone anche la linea di abbigliamento Wilson Sportswear per lo sport e il tempo libero, adatta a chi vuole vivere come un atleta. Wilson si avvale del feedback dei giocatori per creare attrezzature e capi di abbigliamento innovativi e aiutare gli atleti professionisti e amatoriali a dare il meglio di sé. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.wilson.com.

