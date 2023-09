Federcon, al servizio (anche) del tennis

Nata nel 1999, Federcon srl, grazie all’ottimo lavoro svolto dalle due titolari, Federica e Consuelo, si è affermata nel settore della sanità pubblica e privata non solo come distributore di prodotti di alta qualità assolutamente conformi alle norme vigenti, ma anche come partner efficiente, affidabile ed esperto in grado di suggerire e fornire indicazioni sugli acquisti ai propri clienti, oltre a garantire un supporto post vendita di primo livello, curato direttamente dalla proprietà.

Federcon, commercializzando e distribuendo i principali marchi presenti sul mercato, è in grado di fornire qualsiasi prodotto inerente il settore sanitario, a partire da tutto il monouso e pluriuso, sterilizzazione, dispositivi medici ed elettromedicali, emergenza pronto soccorso e attrezzature per arredamento.

La decisione di Federcon di applicare e certificare un Sistema di Gestione Qualità, in accordo alla ISO 13485:2016, dimostra la volontà di migliorare continuamente l’efficacia dei propri processi e attesta la capacità d’introdurre nel mercato dei dispositivi sicuri ed efficienti.

Presso la sede di FEDERCON di Massa sono situati il magazzino e gli uffici commerciali e amministrativi; un team di 8 professionisti è a disposizione della clientela per rispondere e soddisfare, tempestivamente, alle diverse richieste in ottemperanza ai principi fondamentali che danno forma alla nostra filosofia aziendale: un back office pronto a gestire efficacemente la parte amministrativa e commerciale dell’azienda, una logistica volta a pianificare, implementare e controllare l’approvvigionamento dei prodotti, il loro stoccaggio in magazzino e la loro distribuzione all’utilizzatore finale.

Le nostre competenze sono a vostra disposizione per rimanere al passo con i tempi, la nostra tecnologia è al vostro servizio per ottenere risultati migliori.

