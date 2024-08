Wilson e Roger Federer presentano le nuove racchette RF Collection: caratteristiche e prezzi

Wilson Sporting Goods Co. annuncia oggi il lancio della RF Collection, una rivoluzionaria linea di attrezzature da tennis ispirata, progettata e sviluppata in collaborazione con Roger Federer. La collezione affonda le radici nella tradizione, è guidata dalle prestazioni e innovata per il futuro, rappresentando il profondo impatto di Federer sullo sport e la sua incrollabile dedizione all’eccellenza. La RF Collection di Wilson verrà lanciata a livello globale oggi, in concomitanza con il compleanno di Roger Federer.

“La partnership di Wilson con Roger negli ultimi 20 anni è stata una delle relazioni più straordinarie nella storia dello sport e siamo entusiasti di portarla al livello successivo con la RF Collection”, afferma Jason Collins, Global General Manager di Wilson Racquet Sports. “Questa collezione è stata realizzata per anni, inclusi test approfonditi della racchetta, progettazione e collaborazione con Roger; siamo entusiasti di portarla finalmente in campo per i professionisti e le future generazioni di tennisti per portare avanti la sua eterna eredità. Roger è una forza sulla scena mondiale e la sua influenza continuerà senza dubbio a guidare lo sport del tennis e l’industria nel suo complesso”.

Nel 2022, Roger Federer ha iniziato a collaborare con il team di innovazione di Wilson per creare una racchetta per il suo tempo rimanente nel tour. Gli obiettivi principali erano aumentare la velocità della testa della racchetta e mantenere il suo stile versatile contro i giocatori da fondocampo, pur mantenendo una sensazione familiare della racchetta Wilson. Nonostante il ritiro quell’anno, Roger e Wilson hanno utilizzato queste intuizioni per sviluppare la RF 01, dedicando innumerevoli ore ai test e alla revisione dei design per creare la linea di racchette da tennis dalle prestazioni più elevate. Questa collaborazione manterrà Roger attivamente coinvolto nel tennis, collaborando con Wilson per continuare a far crescere lo sport, con la RF 01 come prima linea di questa collezione esclusiva.

“Avendo trascorso tutta la mia carriera giocando con racchette Wilson, sono entusiasta della nuova collezione RF che abbiamo creato insieme”, afferma Roger Federer. “Sono onorato che Wilson stia portando avanti la mia eredità innovando ulteriormente il gioco che amo e spero che la collezione ispiri le stelle di oggi tanto quanto lo sono stato io la prima volta che ho preso in mano una racchetta Wilson”.

La collezione RF è una testimonianza dell’illustre carriera di Roger con Wilson e della sua influenza duratura nel mondo del tennis. Con innovazioni rivoluzionarie, design iconico e prestazioni elevate, questa collezione di racchette è destinata a ridefinire il gioco. La linea RF 01 include tre modelli di racchette, tutti progettati e testati dallo stesso Federer:

RF 01 PRO: la racchetta costruita personalmente da Roger* e il telaio RF più giocabile e autentico mai creato (300€)

RF 01: realizzata per il giocatore adulto avanzato che preferisce un telaio dalle prestazioni alte e di peso standard (280€).

RF 01 FUTURE: ideale per i giocatori avanzati di nuova generazione che utilizza un telaio più leggero per sviluppare il loro gioco. Il peso più basso ed il bilanciamento regolato migliorano il comfort e la potenza necessari ai giovani giocatori (260€)

Le innovazioni tecnologiche Wilson includono il SABR™ FRAME DESIGN per una versatilità di prestazioni superiore, GLIDE GUARD per una ridotta resistenza all’aria, la TECNOLOGIA BRAIDED 45 per una migliore presa sulla palla e stabilità e FEEL FILL per un’ammortizzazione ottimizzata delle vibrazioni. Gli elementi di stile traggono ispirazione dalla vita personale e professionale di Roger, tra cui l’iconico logo RF, nonché un design esclusivo della testa della racchetta che rappresenta le montagne della Svizzera natia di Roger.

La collezione comprende anche borse ed accessori, come la borsa RF Tournament da 15 telai (170€), la borsa RF Practice da 6 telai (140€), lo zaino RF (110€), la custodia per racchetta RF (40€), il grip di ricambio in pelle premium RF (22€), il grip di ricambio premium RF (10€) e il pacchetto di dampener RF (9€).

La collezione RF è ora disponibile online e nei negozi Wilson. Per maggiori informazioni, visita Wilson.com e segui @wilson e @wilsontennis sui social.

*I professionisti spesso personalizzano la racchetta che usano. Le specifiche della racchetta sui modelli consumer approvati possono variare dai modelli usati dai professionisti per le partite.

Informazioni su Wilson:

Wilson Sporting Goods Co. con sede a Chicago, USA, è il principale produttore mondiale di attrezzature sportive ad alte prestazioni, abbigliamento, calzature e accessori. L’azienda porta più di un secolo di innovazione e tradizione nel mondo dello sport, celebrando i momenti iconici resi possibili da Wilson negli sport di racchetta, baseball, softball, football americano, basket, pallavolo, calcio e golf. Negli sport di racchetta, Wilson è leader mondiale nel tennis, padel, racquetball, badminton e pickleball. Wilson fa parte di Amer Sports Group, un gruppo globale di marchi iconici di sport e outdoor, quotata in borsa alla Borsa di New York.

Informazioni su Roger Federer:

Roger Federer è ampiamente considerato uno dei più grandi atleti e giocatori di tennis di tutti i tempi. Con 20 titoli del Grande Slam e 103 titoli in singolare, Federer ha contribuito a stabilire lo standard di eccellenza nello sport. La sua eredità di grazia, sportività e versatilità in campo perdura, mentre continua a promuovere attivamente e far crescere lo sport del tennis a livello globale.

Fuori dal campo, Federer si dedica alla filantropia attraverso la Roger Federer Foundation, che supporta progetti educativi nell’Africa meridionale e in Svizzera, riflettendo il suo impegno nel restituire alle comunità e avere un impatto positivo.

