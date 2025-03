Cinà si prepara per Miami: è in semifinale in Grecia

Continua il buon momento di forma di Federico Cina, il giovane azzurro, avanza alle semifinali del Challenger in Grecia a Hersonissos. Sconfitto ai quarti di finale in turco Kirkin in quasi due ore di gioco. Solida la prova di Cina che serve al 63% contro il 51% dell’avversario, ottima anche la percentuale di punti vinti con la seconda di servizio. Quasi il doppio rispetto a Kirkin. Nel primo set al quinto e sesto gioco c’è stato un break e controbreak che ha rimesso la partita in parità. L’undicesimo gioco è stato cruciale, dove Cina brekka Kirkin e si porta a casa il set. Nel secondo set, l’azzurro brekka due volte il turco e dopo 3 match point non sfruttati, al quarto chiude il game, il set e l’incontro. In semifinale adesso se la vedrà con il russo Karatsev.

F. Cina b. E. Kirkin 7-5 6-4

