Multicarburante Pagani, dove si può vincere col tennis

La Multicarburante si trova in una zona nevralgica dell’agro nocerino sarnese, precisamente a Pagani in una strada, via Taurano, ai confini con lo snodo industriale di San Marzano (terra del famoso pomodoro) ed Angri (cittadina rinomata nel settore conserviero). Inizia la sua attività nel 2006, con distributori di metano, benzina e gasolio e dal 2009 anche con l’impianto GPL.

Nel 2018 la proprietà amplia il suo raggio di azione, aprendo all’interno del distributore un punto di ristoro (Bar GIAMI) con punto SNAI e la possibilità di seguire live tutti gli eventi sportivi, compreso ovviamente il tennis. Il gruppo ad oggi conta circa 20 dipendenti.

