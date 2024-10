Ufficiale: Paolini qualificata alle WTA Finals in singolare e doppio

Quello che era nell’aria ormai da un paio di mesi, è diventato ora ufficiale: Jasmine Paolini parteciperà dal 2 al 9 novembre alle WTA Finals che per la prima volta si terranno a Riyad, in Arabia Saudita. Un debutto in grande stile per la toscana, perché dopo l’annuncio della qualificazione in singolare arriva anche quello per il doppio dove farà coppia con Sara Errani.

A 28 anni Paolini ha vissuto un’annata oltre ogni aspettativa con la vittoria (in singolare) nel WTA 1000 di Dubai e le finali Slam del Roland Garros e di Wimbledon, un best ranking al numero 5 del mondo e altri piazzamenti comunque prestigiosi. In doppio, invece, è ora al best ranking in carriera al numero 9 della classifica di specialità dopo un’annata che fin qui l’ha vista trionfare assieme a Errani nel WTA 1000 di Roma e Pechino e, soprattutto, nella finale del torneo olimpico, oltre alla finale nel Roland Garros.

Oltre a Jasmine, abbiamo anche i nomi di cinque delle altre singolariste. In ordine di classifica attuale (aggiornata al 14/10): Iga Swiatek, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula, Elena Rybakina. Barbora Krejcikova è in attesa dell’ufficialità ma malgrado sia soltanto numero 13 del mondo sfrutterà l’introduzione della regola che da quest anno permette alle campionesse Slam di entrare nel cerchio delle migliori della stagione pur non essendo compresa tra le prime otto del ranking. C’è ancora un ultimo posto utile, ma le speranze per Emma Navarro di sorpassare Zheng Qinwen sono davvero minime. Protagonista di un’annata estremamente positiva capitalizzata nella semifinale dello US Open, da quel giorno la statunitense si è però pressoché spenta con le ultime settimane che hanno avuto quasi solo delusioni, a riprova che la spia della riserva si è accesa anche per lei e i 532 punti di distacco dalla cinese sono tantissimi.

In doppio, oltre a Paolini ed Errani abbiamo altre quattro coppie qualificate: Lyudmila Kichenok e Aljona Ostapenko, Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe, Hsieh Su Wei ed Elise Mertens e infine (per ora) Desirae Krawczyk e Caroline Dolehide.

