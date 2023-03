Veroni inaugura il 2023 come sponsor ufficiale del torneo di Indian Wells: l’eccellenza in California

Veroni, il primo brand italiano degli affettati a libero servizio in USA, vola al Tennis Paradise. Dopo un 2022 ricco di successi come sponsor dei più importanti tornei di tennis americani tra Miami, Washington e Cincinnati, lo storico salumificio emiliano inaugura il 2023 come Official Italian Charcuterie Sponsor del BNP Paribas Open. L’evento, tra i più prestigiosi del calendario internazionale del tennis, in programma dal 6 al 19 marzo, si disputa nella suggestiva cornice dell’Indian Wells Tennis Garden, nel cuore della Coachella Valley, in California.













“Il BNP Paribas Open è il primo torneo di tennis che sponsorizziamo quest’anno. Puntiamo a rafforzare la grande visibilità ricevuta nel 2022 grazie a una strategia di sponsorizzazione mirata che ci ha portato a selezionare gli eventi sportivi e culinari più seguiti negli States”, afferma Marco Veroni, presidente di Veroni USA. “Per apprezzare veramente i nostri salumi italiani, prodotti con ricette tramandate di generazione in generazione nella nostra famiglia, bisogna assaggiarli. Questa manifestazione come le altre a seguire, saranno un’ottima opportunità per far conoscere la qualità Veroni agli amanti dello sport”.

Per l’azienda, che anche nel 2022 ha registrato una crescita a doppia cifra nel mercato americano con un incremento del 20% rispetto all’anno precedente, ci sono grandi sfide alle porte e nuovi appuntamenti in cui lo storico marchio italiano avrà un ruolo di prim’ordine. L’Indian Wells apre la strada ad altre sponsorship di grande livello: a fine luglio Veroni approderà sui campi del Citi Open a Washington (29 luglio – 6 agosto), mentre ad agosto si sposterà a Cincinnati per entrare nello stadio del Western & Southern Open (12-20 agosto).

Nel cuore del deserto, la lounge brandizzata Veroni

Per il primo anno di sponsorizzazione del BNP Paribas Open, Indian Wells, spettatori e giocatori si potranno dare appuntamento nella lounge brandizzata Veroni, per rilassarsi e godere del gusto autentico dei suoi salumi, tra una partita e l’altra. Uno spazio che promette di riservare un’esperienza di degustazione varia e completa all’insegna del made in Italy, sinonimo di eccellenza e bon vivre, che ben si adatta al contesto del torneo. Inoltre, nei punti Grab & Go dell’Indian Wells Tennis Garden, i prodotti Veroni, venduti in comode vaschette, saranno a disposizione di atleti e spettatori.

Veroni presenzierà anche sui campi da gioco con il logo a bordo campo e sugli schermi TV, dove campeggerà lo spot del brand, che ripercorre l’eccellenza dei salumi italiani e la grande tradizione tramandata all’interno della famiglia dell’azienda.

Le attività di sponsorship nel 2023

“Contemporaneamente all’Indian Wells, stiamo già lavorando ai prossimi eventi, dal Citi Open di Washington al Western & Southern Open di Cincinnati, dove siamo stati sponsor anche nel 2022, racconta Emanuela Bigi, marketing manager Veroni. “Un punto di contatto importante con un target che ha scoperto e continua ad apprezzare il piacere unico di mangiare made in Italy “. Dal 2016, lo storico salumificio italiano è la prima azienda italiana a importare negli Stati Uniti salumi made in Italy, affettati nello stabilimento dell’azienda nel New Jersey, percepito come valore aggiunto anche oltreoceano.

“Abbiamo aperto un centro di affettamento in Usa, dove così possiamo offrire i nostri prodotti freschi, che sono molto apprezzati – continua Emanuela Bigi – Abbiamo pensato al tennis come veicolo pubblicitario perchè ha una forte legame europeo e ci è sembrato perfetto come unione per la tradizione. Noi siamo giovani ma stiamo crescendo, proprio come il tennis. I risultati sono stati ottimi. Il fatto che anche il tennis in Italia susciti sempre più interesse grazie ai nostri giovani come Sinner, Musetti, Sonego e Berrettini ci dà anche una visibilità che poi ci aiuta nel mercato italiano. Continueremo nel tennis per almeno un trienni”.

Chi è Veroni

Storico produttore di salumi di alta qualità, Veroni nasce nel 1925 su iniziativa di cinque fratelli – Fiorentino, Francesco, Paolo, Adolfo e Ugo – titolari di un piccolo alimentari a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Da un piccolo salumificio locale, Veroni è diventata oggi una realtà moderna e tecnologicamente avanzata ma che tramanda di generazione in generazione l’arte dei salumi, custodendo i valori della tradizione, dell’artigianalità e delle ricette di una volta. Oltre allo stabilimento di Correggio, tutt’ora sede dell’azienda, Veroni ha altri sei stabilimenti di produzione in Emilia-Romagna e, dal 2016, un impianto di affettamento negli Stati Uniti. È stato infatti il primo produttore italiano a ottenere il permesso di importare salumi 100% nel paese.