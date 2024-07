Olimpiadi: forfait di Elena Rybakina, salta anche il misto con Bublik

A due giorni dal via, il torneo olimpico di Parigi 2024 perde una delle protaogniste più attese. Elena Rybakina, ancora una volta nel 2024, è costretta al forfait in un grande torneo e non prenderà il via all’edizione a cinque-cerchi dopo il quarto posto di Tokyo 2021.

Una defezione pesante, soprattutto dopo che il sorteggio l’aveva vista inserita in una parte alta colma di nomi importanti e mine vaganti. Lei stessa, che al primo turno avrebbe avuto Jaqueline Cristian, in caso di vittoria avrebbe affrontato una tra Naomi Osaka e Angelique Kerber.

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulla ragione del ritiro, anche se dal team oggi trapelava un nuovo problema virale come già avvenuto anche a Indian Wells e a Roma. Al suo posto, dunque, è entrata Daria Saville mentre Caroline Garcia (inizialmente opposta a Zheng Qinwen) è stata così “promossa” a testa di serie numero 17 e sarà lei ad affrontare Cristian mentre all’australiana toccherà la cinese.

Non ci sarà così nemmeno la coppia di doppio misto con Alexander Bublik.

